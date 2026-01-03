Helene Fischer im Interview: „Frauen müssen häufig zusätzliche Erwartungen erfüllen“

Helene Fischer spricht über die Lehren aus ihrer Babypause, Hoffnungen und Sorgen – und verrät Details ihrer neuen Liveshow, bei der sie auch den Fans in Stuttgart ganz nahe kommt.
Helene Fischer plant für 2026 eine Tour, die vieles anders macht: eine 360°-Bühne, die das Publikum mitten ins Geschehen holt, eine Setlist aus zwei Jahrzehnten und eine Show, die weniger überwältigen als berühren will. Während die intensiven Proben erst im kommenden Jahr starten, steckt die Künstlerin aktuell tief in einer Phase kreativer Verdichtung. Im Gespräch spricht sie über die Babypause, neue Energien, alte Hits, gesellschaftliche Erwartungen – und warum Nähe für sie der stärkste Effekt überhaupt ist.