Einen Schnappschuss mit Captain America – da stehen große und kleine Film- und Comicfans auch gerne mal in der Schlange. Foto: Fritsch

Märchenhaft und übermenschlich ging es am Samstagnachmittag auf dem Longwy-Platz zu. Bei hochsommerlichen Temperaturen konnten Kinder und Erwachsene Disney-Prinzessinen wie Cinderella, Belle und Rapunzel entdecken. Auch Superhelden aus dem Marvel-Universum wie Thor, Captain America oder Black Panther konnten live in der Stadt angetroffen werden.

Nagold - Große und kleine Film- und Comicfans hatten die Möglichkeit, mit einem ihrer Helden ein Foto zu schießen. Einige verkleideten sich sogar selbst als Prinzessin oder Superheld. Der Ansturm war gewaltig, der Longwy-Platz fast den gesamten Mittag voller Menschen. Die Wartezeiten für ein Foto waren daher mitunter lang – und das teils in der prallen Sonne. Die Kinder fieberten dennoch kräftig mit und warteten gespannt darauf, dass ihre Helden mitten in der Nagolder Innenstadt auftauchten. Auch einige Erwachsene nutzten die besondere Gelegenheit für ein Foto mit Captain America und Co. Die Helden und Prinzessinnen warteten in einem Pavillon samt rotem Teppich und passendem Hintergrund – die perfekte Kulisse für einen schnellen Schnappschuss. Einen kleinen Wermutstropfen gab es dennoch: Spiderman musste aufgrund eines privaten Einsatzes kurzfristig absagen.

Hitze wirft Planungen über den Haufen

Gedacht war zunächst, die Aktion an mehreren Standorten in der Innenstadt stattfinden zu lassen, doch die hohen Temperaturen von bis zu 32 Grad sorgten für eine kurzfristige Änderung. Die Resonanz war dennoch "wahnsinn", sagt Kirsten Seeger, Leiterin des Sachgebiets Kultur. "Wir waren überwältigt, wie viele Leute trotz der Hitze gekommen sind." Zwar habe man bereits im Vorfeld in den sozialen Medien gemerkt, dass das Thema gut angenommen werde – mit so vielen Menschen habe die Stadt allerdings nicht gerechnet. Besonders gefreut habe man sich über die vielen Kinder, die an diesem Nachmittag selbst zum Superhelden oder zur Prinzessin wurden.

Die Stadt war mit einigen Personen vor Ort und wies die Teilnehmer bei Bedarf auf die Hygieneregeln hin. Doch trotz der euphorischen Kinder und der teils gestressten Eltern hätten sich alle sehr gut verhalten, berichtet Seeger. Und für alle Fans gibt es gute Nachrichten: Seeger schließt nicht aus, die Aktion in Zukunft zu wiederholen. Man habe gemerkt, dass dieses Thema bei Jung und Alt ein "Dauerbrenner" sei.