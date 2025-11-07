Helden des Sports in VS: Jetzt abstimmen – jede Stimme zählt für die Sportler des Jahres

Die Jury grübelte, jetzt sind die Fans gefragt: Noch bis 9. November kann Villingen-Schwenningen für seine Sporthelden abstimmen – zum Finale gib’s die Sportparty.

Da rauchten die Köpfe der Fachjury: Villingen-Schwenningen sucht seine Sportler des Jahres, doch die Auswahl fällt alles andere als leicht. Das mussten dieser Tage auch die Jurymitglieder erfahren. Sie kamen in den Räumen der Redaktion von Schwarzwälder Bote und Neckarquelle zusammen, um ihre Favoriten in den einzelnen Kategorien zu ermitteln.

Sportler, Sportlerin, Team oder Masters des Jahres gilt es zu finden. Auch die Villingen-Schwenninger sind aufgefordert, für ihre Lieblingssportler abzustimmen – der Countdown läuft. Nur noch bis Sonntag, 9. November, 23.59 Uhr ist das Online-Voting geöffnet und können die Bürger für ihre Helden des Sports ihre Stimme abgeben. Mitzumachen ist denkbar einfach: Dem Link folgen und für die persönlichen Favoriten abstimmen.

Mit Spannung erwartet

Aus einer Vielzahl von Vereinen sind Sportler und Mannschaften nominiert worden. Beides, das Leser-Voting und das Urteil der Fachjury, fließen am Ende in die Entscheidung ein, wer zum Sportler, der Sportlerin, dem Team oder dem Masters des Jahres 2025 gekürt wird.

Die mit Spannung erwartete Entscheidung wird schließlich im Zuge der großen Sport-Party Villingen-Schwenningens am Samstag, 22. November, ab 20 Uhr in der Neuen Tonhalle verkündet werden, organisiert vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport in Kooperation mit dem Sportverband Villingen-Schwenningen.

Spektakuläre Show

Es wird ein Abend ganz im Zeichen des Sports mit einem spektakulären Bühnenprogramm. Lokale Vereine aus der Region stehen mit packenden Auftritten im Fokus. Verblüffend dürfte für viele Besucher sein, was die Vereine der Doppelstadt auf die Bühnenbretter zaubern können – traditionell wussten sie bei den Sport-Partys in der Vergangenheit das Publikum zu begeistern.

Als besonderes Highlight sorgt dieses Mal der Football Freestyler Chris Bennet Bröker für spektakuläre Akzente und mitreißende Action auf der Bühne. Ein Entertainment-Highlight, das Jung und Alt begeistert und die Faszination des Sports in neuen Blickwinkeln zeigt.

Tickets für die Sportparty gibt es zum Preis von sieben Euro. Diese können bei allen Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg oder online auf der Webseite der Stadt Villingen-Schwenningen erworben werden. Auch eine Tickethotline ist unter 07721/82 25 25 eingerichtet. Weitere Infos und Gelegenheit zur Abstimmung unter www.sportparty-vs.de.