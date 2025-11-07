Helden des Sports in VS: Jetzt abstimmen – jede Stimme zählt für die Sportler des Jahres

Die Jury grübelte, jetzt sind die Fans gefragt: Noch bis 9. November kann Villingen-Schwenningen für seine Sporthelden abstimmen – zum Finale gib’s die Sportparty.
Da rauchten die Köpfe der Fachjury: Villingen-Schwenningen sucht seine Sportler des Jahres, doch die Auswahl fällt alles andere als leicht. Das mussten dieser Tage auch die Jurymitglieder erfahren. Sie kamen in den Räumen der Redaktion von Schwarzwälder Bote und Neckarquelle zusammen, um ihre Favoriten in den einzelnen Kategorien zu ermitteln.