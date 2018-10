Held des Alltags Danke, Herr Busfahrer!

Warum braucht die 78-jährige Dame so lange? Erst mal wieder Gas geben. Die Dame fällt durch den Bus. Routinierter Blick in den Rückspiegel. Alles gut: Sie bewegt sich noch. Weiter geht es. Ich steige aus. Der Arbeitstag beginnt.

Erschlagen steige ich nach der Arbeit wieder in den Bus ein und will erneut nur eines: in mein Bett. Doch für den Fahrer steht nun der abendliche Plausch mit dem an der Haltestelle wartenden Kollegen an. Mitten auf der Straße haut er die Bremse rein, um von seinem Tag zu berichten. Von all den Fahrgästen, die kein Verständnis haben. All den Kindern, die herumplärren. All den Menschen, die ewig zum Einsteigen brauchen.

Der Kollege und Freund zeigt Verständnis. Und dann der Lichtblick für den geplagten Fahrer: Sein Foto hat drei Likes auf Instagram. Deswegen wird er auch morgen wieder rausfahren.

Damit ihn solche Ignoranten nicht mehr aus der Ruhe bringen, empfehle ich dem Busfahrer, einen Kurs zum Umgang mit Menschen zu besuchen. Dort lernt er dann die neusten Techniken in der Manipulation seiner Mitmenschen und Fahrgäste.

Der hat auch mir geholfen.