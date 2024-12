Heizungsschaden in der Friedenskirche: Hier feiern evangelische Christen in Kippenheim an Weihnachten Gottesdienst

Hier feiern evangelische Christen in Kippenheim an Weihnachten Gottesdienst

1 Die Friedenskirche (Foto) steht aufgrund eines Heizungsschadens an Heiligabend nicht zur Verfügung. Foto: Ehrlich

Aufgrund eines Heizungsschadens in der Friedenskirche müssen die evangelischen Christen in Kippenheim für die Weihnachtsfeierlichkeiten in andere Kirchen ausweichen.









Aufgrund eines Totalschadens der Heizung in der Kippenheimer Friedenskirche weicht die evangelische Kirchengemeinde mit den Festgottesdiensten an folgende Gottesdienstorte aus: An Heiligabend, 24. Dezember, wird ab 15 Uhr ein Familiengottesdienst mit Singspiel in der Markuskirche in Schmieheim gefeiert. Mit dabei sind die Kinder, Chorleiterin Leonie Merz-Enderle und Pfarrerin Juliane Grüsser. Ein Familiengottesdienst mit modernem Krippenspiel wird ab 16.30 Uhr in der Markuskirche in Schmieheim gefeiert. Diesen halten die Konfirmanden und Pfarrerin Juliane Grüsser.