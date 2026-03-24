Heizung und Sanitär in Hechingen: Vom Mitarbeiter zum Firmenchef

Alfio Parrinello ist Meister im Installateur- und Heizungsbauer-Handwerk und seit Anfang letzten Jahres Inhaber des Hechinger Handwerksbetriebs Restle. Der Übergang von Meister Restle zu Meister Parrinello ist bisher noch wenig bekannt. Zum einen ist die Firma gut ausgelastet mit Aufträgen und die Zeit für eine offizielle Betriebsübergabe wurde lieber zum „Schaffen“ genutzt, zum anderen ist Joachim Restle immer noch mit dabei und betreut einzelne Kunden – weswegen man ihn auch noch im „blauen Anton“ in den bekannten roten Geschäftsautos herumfahren sieht.​

Diese werden aber nach und nach abgelöst, Alfio Parrinello hat schon ein neues Design für die Firma entwickeln lassen. Beim Besuch von Bürgermeister Philipp Hahn in der vergangenen Woche stand der erste Firmenwagen im neuen Kleid auf dem Hof. Hahn gratulierte Parrinello zur Firmenübernahme und freute sich über den nahtlosen Übergang und somit das Weiterbestehen eines „angestammten Handwerksbetriebs“ in der Zollernstadt.

Unternehmen nicht Unbekannt

​Für Parrinello war die Firma Restle keine Unbekannte: Der Albstädter hat vor der Übernahme bereits fünf Jahre lang im Betrieb gearbeitet und in dieser Zeit auch seinen Meister gemacht, mittlerweile lebt er mit seiner Familie in Hechingen.

​Abgedeckt wird durch die Firma Restle die gesamte Palette an Arbeiten in den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung, Solarthermie, Flaschnerei. Schwerpunkt ist schon immer die Modernisierung und Sanierung. „Insbesondere Wärmepumpen und Solarthermie stehen momentan im Vordergrund“, betont Parrinello. Genug Arbeit für insgesamt zehn Mitarbeiter, darunter ein Auszubildender. Und in Bezug auf die doch recht komplexen staatlichen Regelungen für die Haustechnik steht Parrinello selbstverständlich den Bau- bzw. Modernisierungsherren als Berater in Sachen Fördermöglichkeiten zur Verfügung.

Eine Win-win-Situation

​Für Joachim Restle ist die fließende Übernahme durch Parrinello eine Win-win-Situation. Zum einen freut sich Restle über einen Nachfolger, der die Firma in seinem Sinne weiterführt, zum anderen kann er Parrinello noch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Übrigens: Die Firma Restle kann im kommenden Jahr ihren 70. Geburtstag feiern.​

Nicht als Geburtstags-, sondern als Firmenübernahmegeschenk hatte Bürgermeister Philipp Hahn sowohl für Alfio Parrinello als auch für Joachim Restle einen Vesperkorb dabei und wünschte der Firma alles Gute für die Zukunft.​

Die Firma Restle ist online über die Homepage www.restle-hechingen.de zu finden.​