Heizung und Sanitär in Hechingen: Vom Mitarbeiter zum Firmenchef

Alfio Parrinello ist neuer Inhaber der Firma Restle Heizung und Sanitär in Hechingen.
Alfio Parrinello ist Meister im Installateur- und Heizungsbauer-Handwerk und seit Anfang letzten Jahres Inhaber des Hechinger Handwerksbetriebs Restle. Der Übergang von Meister Restle zu Meister Parrinello ist bisher noch wenig bekannt. Zum einen ist die Firma gut ausgelastet mit Aufträgen und die Zeit für eine offizielle Betriebsübergabe wurde lieber zum „Schaffen“ genutzt, zum anderen ist Joachim Restle immer noch mit dabei und betreut einzelne Kunden – weswegen man ihn auch noch im „blauen Anton“ in den bekannten roten Geschäftsautos herumfahren sieht.