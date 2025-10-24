Heizung kaputt, kein Wasser: Verzweifelte Mieter leiden unter Wohnsituation in Ratshausen

Seit Monaten haben die Mieter in der Konrad-Buhmann-Straße 12 in Ratshausen keine funktionierende Heizung. Auch das Wasser fiel für zwei Tage aus. Nach Verantwortlichen sucht man vergeblich.

Für viele Paare ist dieser Schritt etwas ganz Besonderes: die erste gemeinsame Wohnung. So ging es auch einem jungen Paar, das vor einem halben Jahr voller Freude in eine Wohnung in der Konrad-Buhmann-Straße 12 in Ratshausen eingezogen ist. Nichtsahnend, welche Probleme mit dem Einzug auf die beiden zukommen würden.

Versprochen wurde dem Paar eine kernsanierte Wohnung - doch daraus wurde nichts. Angefangen bei einem verwilderten Garten, einem defekten Aufzug im Treppenhaus und fehlenden Schildern an den Parkplätzen. Dinge, die zwar schon vor dem Einzug aufgefallen waren, bei der Besichtigung jedoch versprochen wurde, sich schnell darum zu kümmern.

Verzweifelte Bewohner

Mittlerweile sind Monate vergangen, passiert ist jedoch nichts. Die Liste der Mängel wurde sogar noch länger. Verzweifelt wandte sich der 25-jährige Mieter schließlich an unsere Redaktion, weil es Anfang der Woche für zwei Tage überhaupt kein Wasser gab: „Seit Monaten leben wir in Zuständen, die man kaum noch als bewohnbar bezeichnen kann.“

Er berichtet, dass die Heizung nicht funktioniere und es häufig kein warmes Wasser gebe. „Ich lag mit Fieber im Bett und musste mit Plastikflaschen duschen.“ Unvorstellbar, wenn man bedenkt, dass in dem ehemaligen Pflegeheim mit 23 Wohnungen auch Familien mit kleinen Kindern leben. Die Gründe für den Wasser-Ausfall wurden nie genannt. Einen zuständigen Ansprechpartner gibt es nämlich nicht.

Auch die Außenanlage wird von den Verantwortlichen verwahrlost. Foto: privat

„Die Fußbodenheizung funktioniert seit dem Einzug überhaupt nicht. Eine versprochene Wärmepumpe wurde kurzzeitig eingebaut, aber bereits im Mai 2025 wieder entfernt“, erklärt der Mieter.

Fehlende Ansprechpartner

Die Bewohner sind mit den Nerven am Ende. Eine Mieterin, die sich ebenfalls an unsere Redaktion gewandt hat, weint im Gespräch. Genau wie die anderen Mieter habe auch sie mehrfach versucht, jemanden zu erreichen, damit die Mängel behoben werden. Sowohl telefonische als auch schriftliche Kontaktversuche scheiterten jedoch kläglich: „Niemanden zu erreichen ist das Schlimmste. Das ist so frustrierend.“

Einige der Nachbarn sind bereits ausgezogen, doch das kommt eben nicht für alle in Frage - nicht alle finden so kurzfristig eine neue Wohnung. Die Bewohnerin berichtet außerdem, dass ein ehemaliger Nachbar seine Kaution nie zurückbekommen habe.

Wer ist verantwortlich?

Die Vermietergesellschaft ist laut Angaben der Betroffenen die Living Wohnbau GmbH mit Sitz in Stuttgart. Ein Mitglied der Geschäftsleitung (Name der Redaktion bekannt) macht in einem Telefonat jedoch klar, dass die Firma nichts mehr mit der Immobilie in Ratshausen zu tun habe. Die Living Wohnbau GmbH habe lediglich über eine Tochtergesellschaft die Vermietung einiger Wohnungen im ersten Quartal 2025 übernommen. „Da ging es allerdings schon los mit kleineren Mängeln. Dann haben wir uns freundlich verabschiedet, weil die Dienstleistung nicht vergütet wurde.“

Eigentümer des Gebäudes sei eine große Firmengruppe, deren Name er nicht preisgeben möchte. Auch die zuständige Hausverwaltung kenne er nicht. Trotzdem wusste der Ansprechpartner, wann das warme Wasser voraussichtlich wieder aufgedreht werden würde.

Bürgermeister auch involviert

Dass die Strukturen komplett undurchsichtig sind, bestätigt auch Ratshausens Bürgermeister Tommy Geiger, der seit einigen Tagen verstärkt in Kontakt mit den Bewohnern des Gebäudes in der Konrad-Buhmann-Straße steht. Eigentümer des Objekts ist nach seinen Angaben eine Treuhandgesellschaft, mit der zuletzt vor über einem Jahr ein telefonischer Kontakt seitens des Bürgermeisters bestand. Seitdem versuche auch er vergeblich, die Eigentümer zu erreichen. Denn seit über eineinhalb Jahren sind der Gemeinde die Probleme mit der Heizung und dem Warmwasser bekannt. Auch ob das Gebäude aufgrund fehlender Baugenehmigungen überhaupt vermietet werden darf, stellt Geiger infrage.

Der Gemeinde sind jedoch die Hände gebunden: „Wir können da nicht eingreifen, da wir keine rechtliche Handhabe haben.“ Die Problematik falle in den privatrechtlichen Bereich. Er rät den Mietern, sich beim Mieterschutzbund zu melden und die Miete zu kürzen.

Fehlende Feuerlöscher und Rauchmelder

Brandschutzrechtliche Mängel, wie fehlende Feuerlöscher und Rauchmelder, wurden laut dem Bürgermeister vom Landratsamt festgestellt, Fristen gesetzt und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang steht das Landratsamt Zollernalbkreis „mit dem Eigentümer in Kontakt und nimmt seine Aufgaben als untere Baurechtsbehörde wahr“, heißt es seitens der Behörde. Sollten die Brandschutzmängel nicht behoben werden, kann das Landratsamt zur Durchsetzung entsprechende Anordnungen erlassen – etwa eine Nutzungsuntersagung des Gebäudes, die Vollstreckung bestandskräftiger Nebenbestimmungen betreiben und Bußgeldverfahren einleiten.

Hilfe beim Mieterschutzbund

Das Wasser in den Wohnungen läuft mittlerweile wieder. Der 25-jährige Mieter hat zwischenzeitlich erfahren, dass es zahlreiche ausstehende Rechnungen bei Handwerksbetrieben und beim Energiedienstleister gibt. Eine Erklärung, mit der er sich jedoch nicht zufriedengibt. Zumal er immer noch nichts vom Eigentümer gehört hat.

Für ihn ist das Maß voll. Er hat sich bereits mit seinen Nachbarn zusammengeschlossen und Hilfe beim Mieterschutzbund gesucht. Eine neue Wohnung wird er sich mit seiner Freundin ebenfalls suchen.

Die Homepage der Living Wohnbau GmbH ist derzeit nicht verfügbar. Weitere Stellungnahmen gegenüber unserer Redaktion gibt es keine, da niemand telefonisch erreicht wurde. Auch schriftliche Anfragen per Mail bleiben unbeantwortet.