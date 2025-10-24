Heizung kaputt, kein Wasser: Verzweifelte Mieter leiden unter Wohnsituation in Ratshausen

Seit Monaten haben die Mieter in der Konrad-Buhmann-Straße 12 in Ratshausen keine funktionierende Heizung. Auch das Wasser fiel für zwei Tage aus. Nach Verantwortlichen sucht man vergeblich.
Für viele Paare ist dieser Schritt etwas ganz Besonderes: die erste gemeinsame Wohnung. So ging es auch einem jungen Paar, das vor einem halben Jahr voller Freude in eine Wohnung in der Konrad-Buhmann-Straße 12 in Ratshausen eingezogen ist. Nichtsahnend, welche Probleme mit dem Einzug auf die beiden zukommen würden.