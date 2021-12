1 Sie dürfen in Villingen-Schwenningen vorerst weiter betrieben werden: Heizpilze in der Außengastronomie Foto: Karmann

Die Sonderregelung, dass Gastronomien im Außenbereich Heizstrahler aufstellen dürfen, um eine Außenbewirtschaftung auch in der kalten Jahreszeit zu ermöglichen, wurde wieder aufgenommen. Einigkeit herrschte im Gemeinderat allerdings keinesfalls darüber.















Villingen-Schwenningen - Die Gastronomen in Villingen-Schwenningen dürfen auch in diesem Winter Heizstrahler und ähnliche Geräte in ihren Außenbereichen aufstellen. Das ist aus Sicht der durch die Corona-Pandemie stark gebeutelten Branche die gute Nachricht. Der Gemeinderat entschied in seiner Sitzung am Mittwoch, das Verbot vorübergehend auszusetzen, die Satzung gilt bis 31. Dezember 2022 und das Gremium beschäftigt sich im Juli 2022 erneut damit. So lautet der Beschluss, den der Gemeinderat mit knapper Mehrheit fasste.

Die unterschiedlichen Ansichten wurden am Mittwochabend deutlich. Allen voran Ulrike Salat kritisierte die Art der Unterstützung für die Gastronomie. "Für mich sind diese Heizpilze ein Tropfen auf den heißen Stein", machte sie deutlich. Es sei lediglich ein kleiner Zweig, an den man sich versuche, krampfhaft zu klammern, um die Gastronomen zu unterstützen. "Aber wir wissen alle, dass dieser Tropfen ökonomisch und ökologisch unsinnig ist", so die Grünen-Stadträtin.

Frage nach der Bilanz

Salat rechnete vor, dass ein Heizpilz bei fünf Betriebsstunden pro Tag, an 200 Tagen im Jahr rund 3,5 Tonnen CO produziere. "Das ist so viel, wie wenn ich 12 000 Kilometer mit dem Auto fahre."­ Das sei eine ökologische Unsinnigkeit, die sie als Grüne überhaupt nicht unterstützen könnten. Aus ökonomischer Sicht nennt Ulrike Salat die Kosten pro Tonne CO als Nachteil sowie die Preise und Kosten für den Gasverbrauch zum Betreiben der Heizstrahler. Hier stellte Salat vor allem die Frage nach der Bilanz der Gastwirte: "Was haben die Heizpilze im letzten Winter überhaupt gebracht? Was blieb nach Anschaffung und Gasverbrauch am Ende an Mehreinnahmen?"

Tobias Kratt, Vertreter des Antragstellers Freie Wähler, verteidigte die Intension seiner Fraktion: "Wir sehen es als Unterstützung der Gastronomie. Denn der Lockdown hat für einige diese Anschaffung obsolet gemacht und das sogar für fast ein halbes Jahr." Den Vorwurf, die Freien Wähler würden mit ihrem Antrag Ungeimpften "das Tor öffnen, sich unter Heizpilzen zu versammeln", wies Kratt zurück. "Diesen Eindruck wollen wir natürlich auf gar keinen Fall erwecken.

Überlebenskampf der Gastronomie

Edgar Schurr (SPD) pflichtete Ulrike Salat bei, dass man nun versuche ein Problem damit zu lösen, indem man ein anderes Problem fördere – nämlich die Umweltbelastung. "Der Heizpilz ist nicht der Stand der Technik, um hier Lösungen zu schaffen." Er habe durchaus Verständnis für die Wirte, die da investiert haben. "Aber ich als Bürger investiere auch ab und an mal in etwas, wo ich nachher feststelle, es war eine Fehlinvestition", so Schurr.

FDP-Stadtrat Marcel Klinge begrüßte hingegen stellvertretend für seine Fraktion den Antrag der Freien Wähler und bezeichnete es als "notwendiges Signal der Unterstützung für die Gastronomie und deren Zulieferer". Zwar stimme er der ökologischen Kritik zu, allerdings gehe es darum, dass sich Gastronomen und deren Mitarbeiter nun seit eineinhalb Jahren in einem Überlebenskampf befinden.