Heizspiegel: Prognose: Heizkosten dürften weiter sinken

1 Das Heizen mit einer Wärmepumpe ist der Beratung zufolge schon heute günstiger als das Heizen mit fossilen Energieträgern wie Öl oder Gas. Foto: Martin Schutt/dpa

Die Zeiten der in die Höhe schießenden Heizkostenrechnungen sind vorerst vorbei. Auch im laufenden Jahr dürften die Preise weiter sinken. Experten halten Sparen trotzdem für sinnvoll.









Berlin - Das Heizen wird in Deutschland einer aktuellen Prognose zufolge erneut günstiger. In diesem Jahr dürften etwa die Kosten beim Heizen mit Gas rund ein Viertel unter dem Vorjahr liegen, wie aus dem Heizspiegel der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2online hervorgeht. Die Beratung wird unter anderem vom Bundeswirtschaftsministerium unterstützt. Beim Heizen mit einer Wärmepumpe erwartet man in diesem Jahr einen Rückgang der Kosten von 18 Prozent.