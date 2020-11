Heizkraftwerk in Albstadt? Korn bestreitet Vorwürfe der Projektgegner

In den vergangenen Tagen sind diverse Behauptungen erhoben worden, die Korn nicht stehen lassen mag. Zum einen die, dass man versuche, hinter verschlossenen Türen vollendete Tatsachen zu schaffen. So sei es nicht, versichert Wolfgang Kowalczik, Mitglied der Geschäftsführung: Natürlich könne man ein Projekt nicht vom ersten Tag an unter den Augen der Öfffentlichkeit planen, und man halte es auch für legitim, sich erst einmal im Kontakt mit kommunalen Entscheidungsträgern und Genehmigungsbehörden zu vergewissern, dass es Chancen auf eine Verwirklichung der Pläne gebe, ehe man sie publik mache – das sei der Dienstweg, und den halte man ein.