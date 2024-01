Heizen mit Holz: Neue Strategie könnte Feuerholz zum Auslaufmodell erklären

1 Ist Heizen mit Holz nachhaltig oder nicht? Hier scheiden sich die Geister, wie die Debatte zeigt. Foto: Imago/photothek/Thomas Trutschel

Die Nachfrage nach Holzöfen ist zuletzt gestiegen. Dabei ist fraglich, wie zukunftsfähig sie sind. Denn es zeichnet sich ab, dass die Biomassestrategie der Bundesregierung zu einer recht kritischen Einschätzung kommt.









In Deutschland gibt es in rund zwölf Millionen Haushalten Holzöfen. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft heizen 1,1 Millionen Haushalte mit Holz, daneben gibt es 11,2 Millionen Kamin- oder Kachelöfen als Ergänzung zu einer anderen Heizung. In der Energiekrise, ausgelöst durch Putins Angriff auf die Ukraine, ist die Nachfrage nach dieser Heizart gestiegen. Dabei ist sie durchaus umstritten.