Heizen in Mehrfamilienhäusern: Welche Alternativen gibt es zu Gas oder Fernwärme?

1 Vor allem in der Stuttgarter Innenstadt – wie hier im Westen – dominieren Mehrfamilienhäuser. Foto: Imago/Westend61/Werner Dieterich

Ein Beispiel aus Baden-Württemberg zeigt, wie schwierig es in Mehrfamilienhäusern ist, zu einer Heizung mit erneuerbaren Energien zu wechseln. Was geht dennoch? Tipps vom Stuttgarter Energieberatungszentrum und dem Heizungshersteller Buderus.









Eigentlich würde er sich gerne an der Energiewende beteiligen. Doch Hans-Dieter Wohlfarth lebt – wie so viele Menschen – in einem Mehrfamilienhaus. Und wie bei vielen Eigentümergemeinschaften und Häusern mit mehreren Parteien gestaltet sich dort ein Wandel zur klimafreundlichen Heizung besonders schwierig. Schlussendlich wurde in dem Haus, in dem Hans-Dieter Wohlfarth wohnt, kürzlich dann nicht etwa eine Wärmepumpe, sondern es wurden neue Gasthermen eingebaut.