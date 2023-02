Heizen in Furtwangen

1 Nasse Scheiben sind die Folge von mangelhaftem Lüften und Heizen – dadurch kann Schimmel entstehen. Foto: Tobias – stock.adobe.com/Tobias Schweizer

Der omnipräsente Rat in diesem Winter ist klar: Energiesparen, wo es nur geht. Doch die heruntergedrehte Heizung bringt auch Gefahren mit sich – denn Schimmel entsteht gerne in kalten Räumlichkeiten. Ein Furtwanger Malermeister gibt Tipps.









Viele Menschen kennen das Problem: An Decke, Wänden oder Ecken des Wohnraums breiten sich plötzlich dunkle Flecken aus – Schimmel hat sich gebildet. Entstehen kann dieser, wenn die Feuchtigkeit im Haus zu groß ist – und bedingt wird das auch durch mangelndes Heizen. Könnte das in diesem Winter, in denen viele ihre Heizung stark heruntergedreht haben, zu einem Problem werden? „Ja, das ist absolut richtig“, sagt Fabian Straub aus Furtwangen. Denn als Malermeister ist er auch Experte für Schimmelbefall – und muss öfter zur Schimmelbeseitigung anrücken.