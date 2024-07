Heißer Tag im Südwesten: Temperaturen steigen auf fast 34 Grad

1 Knapp am Hitzerekord vorbei: In Baden-Württemberg wurden teilweise fast 34 Grad gemessen. Foto: dpa/Jens Büttner

Die Menschen in Baden-Württemberg können sich über richtig viel Sonne freuen. Allerdings kündigen sich bereits wieder Gewitter an. Auch Unwetter sind möglich.









Link kopiert



Nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es einen Tagesrekord im Kreis Karlsruhe: In Waghäusel-Kirrlach ist die Temperatur heute bis auf 33,9 Grad geklettert. In keinem anderen Ort in Deutschland war es bisherigen Daten zufolge heute so heiß. Der bislang heißeste Tag in Baden-Württemberg war es aber nicht. Der DWD hatte es für möglich gehalten, dass der bisherige Höchstwert überschritten wird.