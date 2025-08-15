Heißer Arbeitsplatz: Vorne Sonnenhitze, hinten Hähnchengrill

Während jeder Hitzewelle wird er oft bestaunt. „Mitleid brauch ich nicht, ich mach das hier gern“ sagt Jürgen C., der am Hechinger Kaufland am Hendl-Grill arbeitet.

Auf dem asphaltierten Parkplatz vor dem Kaufland flimmerte die Luft in der Sonnenglut, mitten drin ein Imbiss-Wagen von „Hahn im Korb“ aus Bisingen. An einem senkrecht an der Hinterwand der Verkaufstheke angebrachten Gasgrill drehen sich Hähnchen und Spareribs, vorne auf dem Grill liegen Würste. Jürgen C. arbeitet genau dazwischen. So 80 bis 100 Grad strahle der Grill ab, erklärt er. Wie er das aushält? „Klar ist mir heiß, aber es geht schon“, sagt er fröhlich. Der Job mache ihm Spaß, auch bei Sommerhitze.

Seit 25 Jahre ist der Grillwagen der Arbeitsplatz

Das ist nicht nur so dahingesagt. Seit 25 Jahren arbeitet er in Grillwagen. Vorher war er Maschinenführer in einer Fabrik. „Mir war das zu langweilig“, sagt er, also wechselte er in die Grillbranche.

JürgenC. redet einfach gerne mit den Leuten

Er rede gerne mit den Leuten, da sei eben jeder anders. „Ich brauche den Kontakt“, sagt er. „Du lernst hier dauernd neue Leute kennen“. Seine Erfahrung. Er habe meist gute Laune, und das übertrage sich schnell auf die Kundschaft. „Wenn ich mal ernst schaue, dann muss ich meistens konzentriert über etwas nachdenken“, sagt er. Ravensburg, Schwarzwald, auch in Balingen war er für einige Jahre. „Da haben sich teilweise Freundschaften entwickelt“.

Trinken ist natürlich wichtig, erklärt der Grillmeister

Aber wie hält man die langen Arbeitsstunden in dieser Hitze aus? „Straßenbau ist auch nicht besser“, meint er, und „ Trinken ist natürlich wichtig.“ Bis zu fünf Liter an heißen Tagen, „und eher stilles Wasser“, so sein Rat. Essen? „Da habe ich kein Geheimrezept“, meint Jürgen C. Er isst in der Pause selber gern eine Currywurst, „und dass ich insgesamt gern esse, sieht man mir ja an“, sagt er lachend. Wurst könne er immer essen, Hähnchen müsse nicht unbedingt sein nach einem Arbeitstag am Grill.

Urlaubsziel Bodensee reicht ihm völlig

Und wie erholt sich ein Berufs-Griller? Macht er Urlaub am Polarkreis? „Überhaupt nicht“, sagt er. Wenn er frei habe oder Urlaub, „fahre ich mit meiner Frau eigentlich immer an den Bodensee, da ist es schön, das reicht mir völlig“. Und freut er sich schon auf kältere Tage? „Naja, so toll ist das auch nicht, wenn es von hinten heiß ist und von vorne kalt“, meint er. Herbst und Frühjahr seien für ihn natürlich schon nicht schlecht, aber Sommer und Winter: „Halb so schlimm“.

Niemand müsse ihn bedauern, sagt Jürgen C. fröhlich

Was er nicht unbedingt bräuchte: „Im Sommer bedauern mich die Leute immer, wenn sie hier eine Currywurst holen, aber mir geht’s gar nicht schlecht.“ Aber auch das halte er locker aus, sagt er lachend.