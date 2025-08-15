Heißer Arbeitsplatz: Vorne Sonnenhitze, hinten Hähnchengrill

Während jeder Hitzewelle wird er oft bestaunt. „Mitleid brauch ich nicht, ich mach das hier gern“ sagt Jürgen C., der am Hechinger Kaufland am Hendl-Grill arbeitet.
Auf dem asphaltierten Parkplatz vor dem Kaufland flimmerte die Luft in der Sonnenglut, mitten drin ein Imbiss-Wagen von „Hahn im Korb“ aus Bisingen. An einem senkrecht an der Hinterwand der Verkaufstheke angebrachten Gasgrill drehen sich Hähnchen und Spareribs, vorne auf dem Grill liegen Würste. Jürgen C. arbeitet genau dazwischen. So 80 bis 100 Grad strahle der Grill ab, erklärt er. Wie er das aushält? „Klar ist mir heiß, aber es geht schon“, sagt er fröhlich. Der Job mache ihm Spaß, auch bei Sommerhitze.