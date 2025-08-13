Heiße Tage in Baden-Württemberg: Bis zu 38 Grad und Waldbrandgefahr – Hitzewelle erreicht Höhepunkt

In Baden-Württemberg steigen die Temperaturen. Am Mittwoch erreicht die Hitzewelle ihren vorläufigen Höhepunkt. Mit den hohen Temperaturen steigt auch die Brandgefahr.
Bis zu 38 Grad und wolkenloser Himmel: Die Hitzewelle im Südwesten erreicht am Mittwoch und Donnerstag ihren Höhepunkt - und bringt eine steigende Brandgefahr mit sich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigt die Waldbrandgefahr an beiden Tagen in weiten Teilen Baden-Württembergs auf die zweithöchste Stufe 4. Auch der Graslandfeuerindex steigt in den meisten Regionen auf die zweithöchste Stufe. Er gibt an, wie hoch die Gefahr für einen Brand in offenem Gelände mit abgestorbenem Gras ist - etwa an Straßenrändern oder Bahnböschungen.