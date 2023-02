1 Ab 22. Februar werden einige Bereiche Balingens etappenweise gesperrt. Foto: Bossenmaier/Bossenmaier

Damit bis zur Eröffnung der Gartenschau alles grünt und blüht, beginnen Ende Februar die letzten größeren Umbauarbeiten auf dem Eventgelände.









Die Gartenschau in Balingen eröffnet am Freitag, 5. Mai. Damit bis dahin alles grünt und blüht und bereit ist für die Gäste, beginnen Ende Februar die letzten größeren Umbauarbeiten auf dem Eventgelände: Die Hauptbühne in der Charlottenstraße wird aufgebaut und die Gestaltung der Brückengärten in Angriff genommen.

Ab dem 22. Februar müssen dafür einige Bereiche etappenweise gesperrt werden. Der Autoverkehr wird umgeleitet, Fußgänger gelangen über alternative Wegführungen in die Innenstadt.

Erste Etappe: Sperrung der Charlottenstraße

Die Umbauarbeiten beginnen am 22. Februar in der Charlottenstraße, wo für den Aufbau der Gartenschau-Hauptbühne die Fahrbahn zwischen der Stadthalle und dem Denkinger-Areal vorbereitet werden muss.

Die Ampelanlage zwischen der Stadthalle und dem Fußweg Richtung Etzelbachspielplatz wird im Vorgriff auf die künftige Verkehrsregelung dafür abmontiert, die Straße in beide Richtungen gesperrt.

Autofahrer werden ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende der Gartenschau über eine ausgeschilderte Umleitung an der Charlottenstraße vorbeigeführt. Fußgänger können den Bereich zunächst bis zum 28. Februar passieren. Dann wird das Hauptzelt errichtet und der Zugang bis nach der Gartenschau abgesperrt.

Ab 1. März in der Eyachstraße ab Beginn der Sperrung ein provisorischer Fußweg durch die Baustelle an der Brücke über den Etzelbach eingerichet, über den fußläufig die Innenstadt erreicht werden kann. Die Innenstadt ist währenddessen fußläufig über die Ebergasse und die Eyachstraße erreichbar. Der Parkplatz der Stadthalle an der Charlottenstraße (P1) steht bis Mitte April 23 zur Verfügung.

Zweite Etappe: Sperrung der Brücke am Alten Markt

Auf der Brücke am Alten Markt entsteht für die Gartenschau der naturnahe Brückengarten „Grow and Flow“ mit bepflanzten Gerüsttürmen und überdachten Sitzgelegenheiten. Für die nötigen Arbeiten wird die Brücke ab dem 1. März vollständig gesperrt und erst für die Gartenschau-Gäste wieder geöffnet.

Autofahrer werden über die Paulinenstraße und die Friedrichstraße in die Innenstadt geführt. Fußgänger und Anlieger erreichen die Innenstadt auf kurzem Umweg über die Paulinenstraße und Alte Hechinger Straße.

Zudem wird in der Eyachstraße ab Beginn der Sperrung ein provisorischer Fußweg durch die Baustelle an der Brücke über den Etzelbach eingerichet, über den ebenfalls die Innenstadt erreicht werden kann. Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen wird die Eyachstraße wieder in beide Richtungen passierbar sein, auch für PKW.

Dritte Etappe: Sperrung der Schellenbergbrücke

Ab dem 20. März wird die Schellenbergbrücke zwischen Friedhof und Karlstraße für die öffentliche Nutzung gesperrt, bis die Gartenschau beginnt. Auch hier wird ein Brückengarten eingerichtet, der bis zum Ende der Gartenschau am 24. September bestehen bleibt: ein Pfad mit einem grünen Bambuswald.

Darüber hinaus starten die die Aufbauarbeiten für den Ausstellungsstandort des Haus der Volkskunst mit der Albvereinsbühne und dem Fachwerkpavillon sowie für den Ausstellungsbeitrag der Stadt Albstadt. Fußgänger und Radfahrer mit Ziel Richtung Bahnhof weichen auf die Paulinenbrücke aus. Letztere wird ebenso wie die Kulturbrücke zwischen der Agentur für Arbeit und dem Marktplatz durchgehend für den Verkehr offen bleiben.

OB Helmut Reitemann dankt vorab für das Verständnis der Balinger: „Ich bedanke mich vorab bei der Balinger Einwohnerschaft für das Verständnis und freue mich auf den gemeinsamen Gartenschau Sommer 2023 in unserer Stadt.“