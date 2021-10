Heiße Diskussion in Dietingen

Nach dem Eklat in der Dietinger Gemeinderatssitzung kam das Gremium eine Woche danach erneut zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auch dieses Mal diskutierten die Beteiligten über die geplanten Bauvorhaben in Böhringen und Dietingen.

Dietingen. Es war wahrscheinlich nicht die letzte Diskussion im Rahmen der Umsetzung des geplanten Kindergartens in Böhringen und des Schulumbaus in Dietingen. Dieses Mal ging es allerdings nicht um die Vorstellung der Bauskizzen, sondern um die finanzielle Gestaltung der beiden Groß-Projekte und die Vergabe an die jeweiligen Architekturbüros und benötigten Fachingenieure.

Dresels Bedenken

Ratsmitglied Christoph Dresel äußerte zunächst noch einmal Bedenken zum Konzept und der architektonischen Gestaltung des Kindergartens: "Ich glaube, das ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt." Dabei bezog er sich auf die Essensausgabe, die er aufgrund der aktuellen Planungen als schwierig einschätzt. Bürgermeister Frank Scholz ist sich jedoch sicher, dass die Experten des Büros Wucher aus Rottweil aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung ein ausgereiftes Konzept auf die Beine gestellt haben. Über die Thematik werde aber auch noch in Arbeitskreisen gesprochen, so Scholz weiter.

Klesers Anspruch

Reto Kleser fügte an, dass er sich schwer tue mit der Planung, weswegen er sich weiteren Raum für Diskussionen wünsche. "Es ist nicht mein Anspruch, etwas vorgelegt zu bekommen und dem dann einfach zu zustimmen", so das Ratsmitglied. Er fragte weiter, ob das Gremium noch Einfluss auf die Planungen nehmen könne. Gemeinderat Herter entgegnete: "Grundsätzlich ja, weil wir als Gremium den Auftrag vergeben. Das macht aber wenig Sinn, wenn wir als Ungeübte da jetzt rum diskutieren."

Das Architekturbüro hat für den Bau des Kindergartens ein Honorar von knappen 360 000 Euro veranschlagt. Mit einer Enthaltung und drei Gegenstimmen hat das Gremium die Vergabe an das Büro Wucher beschlossen. Die Vergabe für den Umbau der Schule in Dietingen an das Büro Mauthe aus Balingen wurde bei einer Enthaltung ebenfalls beschlossen.

Klaus Häsler und Ferdinand Graf von Bissingen äußerten im Vorhinein der Abstimmung jedoch Bedenken wegen der finanziellen Umsetzung. Dabei ging es im Fall Häsler um die Mensa, die nach aktuellem Stand nicht ins Schulgebäude integriert, sondern separat an das Gebäude angebaut wird.

Von Bissingens Wunsch

Da dieses Konzept höhere Baukosten verspricht, fragte das Ratsmitglied nach der Finanzierung. Teilweise werde das Projekt durch Fördermittel gewährleistet, so Bürgermeister Scholz. Von Bissingen fügte im Weiteren an: "Es ist schön, die Planung zu sehen, aber ich frage mich schon, wie das mit der Finanzierung klappen soll. Nach meinem Gefühl kann ich das gerade nicht mittragen."

Der Gemeinderat wünschte sich für die Thematik eine weitere Besprechung, da in Zukunft auch noch ein weiterer Bau in Irslingen benötigt werde. "Man wünscht sich viel. Aber ob man das dann auch zu Weihnachten bekommt? Lieber drehen wir noch mal eine Schleife, als das Drei- oder Vierfache zu bezahlen", sagte Ferdinand von Bissingen zum Umbau in Dietingen.

Schmids Aussage

Klemens Schmid verstand derweil nicht ganz die Sinnhaftigkeit der Diskussion: "Ich meine, solange der Kämmerer nicht die rote Fahne hebt. Und wenn wir nicht für solch ein Projekt Geld ausgeben, für welches dann." Für seine Aussage erhielt er zustimmendes Klopfen von einigen Ratsmitgliedern.

Bürgermeister Frank Scholz ist es wichtig, alle mitzunehmen, weswegen er offen für eine weitere Besprechung zu der Thematik ist.

Das Büro Mauthe veranschlagt für den Umbau ein Honorar von etwa 227 000 Euro. Die Vergabe der ­Elektrotechnik an die Firma Roland Gutbrod (32 000 Euro), die Vergabe der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen an das Büro Martin Fetzer (93 000 Euro) und die Vergabe des Brandschutzkonzepts an die Firma Top (9000 Euro) wurden ebenfalls mit einer Enthaltung beschlossen.