1 Heiß begehrt! Foto: Melanie Geitlinger

Was haben Lahrs OB Markus Ibert, die Sulzer F-Jugend und der alemannische Dialekt gemeinsam? Sie gehören zu den „Auserwählten“, die an dieser Stelle mindestens einmal Thema waren – und sich nun alle in einem Buch wiederfinden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Das starke Stück zum Wochenende“ erfreut sich seit seinem ersten Erscheinen in der Lahrer Zeitung zum Jahreswechsel 2022 bei Lesern und Betrachtern gleichermaßen großer Beliebtheit. Das wiederum freilich freut die Autoren und die Karikaturistin. Wobei Letztere – es sei ihr herzlich gegönnt – zumeist den Großteil des Lobs und der Lacher einheimst.

Das Rezept für das „starke Stück“, wie es unsere Leser und auch wir mittlerweile verkürzt nennen, ist denkbar einfach: Man nehme ein lokales (Aufreger-)Thema, garniere es mit ordentlich Sarkasmus, einer Portion gedanklichem Tiefgang, einer Handvoll Fairness und serviere es mit ein paar kunstvoll-treffenden Pinselstrichen.

Nicht nur einmal wurde ich in den zurückliegenden Monaten verstohlen gefragt, wer oder was am Samstag den angestammten Platz auf der ersten Lahr-Seite einnimmt. Das blieb natürlich immer streng geheim. Verraten kann ich aber, dass „Starke-Stück“-Karikaturen so manches Büro und manche Wohnung in und um Lahr zieren. Einige Protagonisten haben uns in der Vergangenheit zu diesem Zweck um „ihre“ Zeichnung gebeten.

Wir wollen nun allen unseren Lesern und Interessierten die Möglichkeit geben, sich die „starken Stücke“ nach Hause zu holen. Aus diesem Grund hat die LZ einen Sammelband mit allen 53 im Jahr 2022 erschienenen Beiträgen aufgelegt. Zu kaufen ist er in unserer Geschäftsstelle in der Kreuzstraße. Insider-Tipp: Wer sich ein Exemplar der Erstauflage sichern will, sollte nicht lange zögern – das Buch, das mal schmunzeln lässt, mal zum Nachdenken anregt, ist begehrt. Viel Spaß damit und auf ein weiteres buntes Jahr 2023!