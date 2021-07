Heiratsantrag in Horb-Betra

2 Glücklich über den Heiratsantrag: Jochen und Caroline zusammen mit Fiat Alfredo. Foto: Schlepperfreunde

Die Schlepperfreunde Betra feierten am vergangenen Sonntag ihr traditionelles Schäferwagenfest, beginnend am Morgen mit einem zünftigen Frühschoppen und Weißwurstfrühstück.

Horb-Betra - Coronabedingt konnte das Treffen die vergangenen beiden Jahre nicht stattfinden. Deshalb freuten sich die fast vollzählig versammelten Mitglieder bei der Ziegelhütte von Vorstand Bernhard Maier, unter Einhaltung der Coronabedingungen, ein geselliges Beisammensein abzuhalten. Das gemeinsame Mittagessen wurde bei den Musikfreunden aus Dettingen abgeholt, die einen Essen-Abholservice im Schloss-garten anboten.

Höhepunkt am Sonntagnachmittag jedoch war der spontane Hochzeitsantrag von Schlepperfreund Jochen Gärttling an seine Freundin Caroline. Im Beisein von Schlepperfreund und Standesbeamtem Andreas Schad konnten somit die ersten Formalitäten geklärt werden. Dem Wunsch des zukünftigen Bräutigams entsprechend werden die Schlepperfreunde Betra am Tag der Hochzeit ein Spalier von 100 Schleppern stellen.

Auch gab das Schäferwagenfest Anlass dazu, langjährige Jubilare der vergangenen Coronajahre zu ehren.