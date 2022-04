Heiraten in Horb und Umgebung

1 Heiraten ist nicht nur in Horb und Umgebung ein großes Thema im Jahr 2022. Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Die Hochzeitsglocken läuten: Nach zwei Pandemie-Jahren wollen einige Paare das Ja-Wort endlich ausgelassen feiern. Die Dienstleister aus Horb und Umgebung stehen vor einem auftragsreichen Sommer. Unsere Redaktion macht den Check zu den Entwicklungen in der Branche.















Horb und Umgebung - "Das Telefon steht nicht mehr still. Wir haben sehr viele Anfragen", berichtet Edith Barth, die gemeinsam mit ihrer Tochter Julia Sauer das Unternehmen "Trau-dich-frei" in Nordstetten betreibt. Traureden, die die ehemalige Ortsvorsteherin Nordstettens anbietet, sind derzeit heiß begehrt – wie auch alle anderen Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit. "Das Interesse zum Heiraten ist riesig. Viele Paare waren gezwungen, ihr Ja-Wort zwei oder gar drei Jahre in Folge aufzuschieben", erklärt Barth im Gespräch mit unserer Redaktion weiter. Ihr Terminkalender sei nahezu voll, nur noch wenige Lücken sind zu füllen. Da klingelt auch schon wieder das Handy: "Es ist die Hölle los."