Heiraten in Freudenstadt: So viel kostet eine Trauung in den Forbachgärten

Heiraten in den Forbachgärten – was bei der Gartenschau angeboten wurde, ist auch weiterhin möglich. Was es kostet und welche weiteren Trauorte es in Freudenstadt gibt.
Im Balkonzimmer (früher Trauzimmer) im Rathaus haben sich bereits unzählige Paare das Jawort gegeben – es ist aber längst nicht die einzige Option für eine standesamtliche Trauung in Freudenstadt: Als Alternativen bietet die Stadt schon seit vielen Jahren den Großen Ratsaal, den Kurgarten mit Wandelhalle und den Gerhard-Hertel-Saal im Kurhaus an. Seit der Gartenschau ist das Heiraten auch in den Forbachgärten möglich.