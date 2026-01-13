Heinz Schmid ist tot: Der große Mann der kleinen Schätze

Im Alter von 93 Jahren ist Heinz Schmid gestorben. Er machte sich landesweit einen Namen bei der Erhaltung und Erforschung von Kleindenkmalen.
Meistens lächelnd und immer zu einem Schwätzchen aufgelegt war er in Horb unterwegs, der weißhaarige Herr in Kniebundhosen. Auf dem Weg zwischen der Stadt und seinem Haus am oberen Ende der „Himmelsleiter“ in der Panoramastraße sah man ihn oft – und so werden viele Horber Heinz Schmid in Erinnerung behalten, der am 9. Januar starb. Weit über Horb hinaus bekannt war er als Liebhaber von Kleindenkmalen und Grenzsteinen – Heinz Schmid war ein erstaunlicher Heimatforscher, der die kleinen, oft übersehenen Zeugen der Geschichte unter die Lupe nahm.