1 Bei der Geburtstagfeier stand der zum Ehrentag hergerichtete Oldtimer-Bus, an dem Heinz Petrolli auch mit 90 Jahren, wenn nötig, noch Reparatur- und Wartungsarbeiten ausführt, vor dem Gasthaus Mohren. Unser Bild zeigt den Jubilar mit seiner Frau Else vor dem Bus. Foto: Bantle

Seinen 90. Geburtstag feierte am Dreikönigstag der weithin bekannte Fischbacher Busunternehmer Heinz Petrolli. Gratulanten aus nah und fern standen Schlange, um Heinz Petrolli zu dessen Ehrentag zu beglückwünschen.















Niedereschach-Fischbach - Der Musikverein Fischbach gratulierte mit einem flotten Geburtstagsständchen. Das Duo Wolfgang Hauser und Werner Reich bereicherte das Fest mit Musik, Witz und Humor. Freunde und Familienmitglieder trugen Ansprachen, Gedichte und erinnerungsträchtige Geschichten vor, und Heinz Petrolli, der bis zum 88. Lebensjahr noch hinter dem Steuer seiner Busse saß, gab eine Vielzahl von Anekdoten zum Besten. Viele Millionen Kilometer in Deutschland und in vielen fremden Ländern hat Petrolli unfallfrei bewältigt.

Früheren Wirt ins Schwitzen gebracht

Neben seiner Familie war ihm der Glaube stets wichtig. Ebenso das Singen, und so war es nicht verwunderlich, dass er während der Feier immer wieder Lieder anstimmte. Eindrucksvoll waren seine Schilderungen; so organisierte er zum Beispiel in Norwegen einmal einen Gottesdienst im Reisebus. Mit Blick darauf, dass seine beiden Söhne Werner und Thomas Petrolli den Landgasthof Zum Mohren erworben haben, berichtete Heinz Petrolli, dass er schon als Kind oft im Mohren war. Groß war das Gelächter, als der Jubilar erzählte, wie er den früheren Mohrenwirt Albert Weißer einst drei Tage lang ins Schwitzen brachte, weil er diesem glaubhaft mitgeteilt hatte, dass Kanzler Helmut Kohl nach Fischbach kommen und auch den Mohren besuchen wolle. Der Mohrenwirt habe in Erwartung des hohen Gastes sogar in Erwägung gezogen, den Eingangsbereich kurzfristig neu streichen zu lassen.

Aufgewachsen in unruhigen Zeiten

Ortsvorsteher Peter Engesser erinnerte daran, dass der 1933 geborene Heinz Petrolli in schweren und unruhigen Zeiten aufgewachsen sei. Als selbstständiger Unternehmer könne er auf ein arbeitsreiches und erfolgreiches Leben zurückblicken, das geprägt gewesen sei von Erhalt und Ausbau seines 1927 gegründeten Busunternehmens Petrolli-Reisen. Den Erfolg des Unternehmens habe sich Petrolli mit Unterstützung seiner Frau Else hart erarbeitet. Nun könne er voller Stolz zurückblicken, zumal der Fortbestand des aktuell von seinem Sohn Dieter in dritter Generation geführten Unternehmens gesichert sei und mit seinen Enkelkindern Adrian, Nico und Luca bereits die vierte Generation bereit stehe. Nicht zu vergessen sei Petrollis Sohn Thomas, der das Busunternehmen Luschin-Reisen führe.

Lobend hob Engesser hervor, dass es der Familie Petrolli eine Herzensangelegenheit gewesen sei, dass der traditionsreiche Gasthof Mohren weiter besteht.

Gute Wünsche von Vereinen

Für die Fischbacher Vereinsgemeinschaft gratulierte deren Sprecher Thomas Haas und dankte für die vielfältige Unterstützung durch Heinz Petrolli und dessen ganze Familie. Mit 90 müsse noch lange nicht Schluss sein. Haas wünschte im Namen der Fischbacher Vereine, Heinz Petrolli möge nun die Zahl 100 ansteuern. Wer den quietschfidelen Jubilar, der erst im Alter von 88 Jahren seinen Busführerschein nicht mehr verlängerte, obwohl er die dafür nötigen Gesundheitsatteste locker hätte erbringen können, an seinem 90. Geburtstag erlebte, den dürfte es nicht überraschen, wenn Petrolli dieses Ziel erreicht.