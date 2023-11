1 Heinz Dürr ist am Montagabend aus dem Leben geschieden. (Archivbild) Foto: dpa/Tom Weller

Heinz Dürr hat das elterliche Unternehmen zu einem globalen Konzern gemacht. Bekannt wurde der Spitzenmanager als Bahn-Chef. Nun ist er im Alter von 90 Jahren gestorben.









Der Unternehmer und frühere Bahn-Chef Heinz Dürr ist tot. Er starb am Montagabend im Alter von 90 Jahren in Berlin, wie der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr AG am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mitteilte. Von 1990 bis 2013 war Heinz Dürr Aufsichtsratsvorsitzender der Dürr AG.