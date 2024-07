Heinrich-Schickhardt-Schule in Freudenstadt: Fast zwei Drittel der Berufsschüler erhalten eine Auszeichnung

Die Berufsschulabschlussprüfung ist auch in diesem Jahr erfolgreich zu Ende gegangen. Insgesamt haben 72 Schüler an der Prüfung teilgenommen, und 71 haben die Prüfung bestanden, darunter sieben Friseurinnen, 13 Tischler, ein Holzmechaniker, zwei Bäckereiverkäuferinnen und fünf Metallfeinbearbeiter Fertigungstechnik.

Dazu kommen noch die Prüflinge, die ihre Ausbildungszeit auf Grund besonders guter Leistungen um ein halbes Jahr verkürzen konnten: 14 Industriemechaniker, 13 Mechatroniker, drei Kfz-Mechatroniker, neun Elektroniker für Automatisierungstechnik sowie fünf Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik

Es konnten fünf Sonderpreise, sowie 22 Schulpreise und 23 Belobigungen im Rahmen der Verabschiedung vergeben werden. Somit haben 62,5 Prozent aller Prüflinge eine Auszeichnung erhalten. Der Preis des Landrats ging an Tom Schümann mit einem Durchschnitt von 1,1, übergeben durch den ersten Landesbeamten Reinhard Geiser. Geiser übergab auch den Preis des Landrats für den besten Abschluss in der Sonderberufsschule an Daniel Valter.

Drei Schreinerinnen erhalten Stober-Stiftungs-Preis

Der Preis des Handwerks wurde vom Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Lennart Nöller an Anka Mast verliehen, der Technologie-Preis des Fördervereins wurde vom stellvertretenden Schulleiter Holger Steimle an Jutta Killinger übergeben, und der Preis des Elternbeirats ging an Tim Zettl, übergeben vom stellvertretenden Elternbeiratsvorsitzenden Bernd Knöpfle. Drei Schreinerinnen erhalten dieses Jahr jeweils einen Preis der Stober-Stiftung. Anka Mast, Paulina Hengrich und Svenja Weiser können sich über je 500 Euro freuen. Sie gehören damit zu den besten Schreinerinnen mit der Vorbildung Mittlere Reife im Land Baden-Württemberg.

Zum neunten Mal hatten Azubis der HSS die Chance, im Holzbereich die Zusatzqualifikation zur CAD/CNC-Fachkraft zu erwerben. Neun Schüler nahmen diese Chance erfolgreich wahr, und erhalten das entsprechende Zertifikat nach Abschluss der praktischen Berufsabschlussprüfung.

Mit einem feurigen, chemischen Versuch verdeutlichte Schulleiterin Ursula Wolf bei der Verabschiedung den beginnenden Strukturwandel in der Wirtschafts- und Arbeitswelt. In der Arbeitswelt zeichnen sich durch die Megatrends der technologischen Revolution, durch die Vernetzung der Informationssysteme, die Ökologisierung und die Internationalisierung einschneidende Veränderungen ab.

Die Absolventen sollten zu gegebener Zeit mit Bedacht und Ruhe agieren, um durch Schnelligkeit das eigene Tun nicht zu gefährden. Im rechten Moment sollten sie aber wieder beschleunigen und für sich herausfinden, was das richtige Tempo ist. Um sein Ziel zu erreichen, brauche es nicht nur das richtige Tempo, sondern auch ein Gefühl für die richtige Richtung. Sie beglückwünschte die Absolventen und wünschte ihnen auch weiterhin dieselbe Zielstrebigkeit, die sie in den letzten Jahren an den Tag gelegt hätten.

Gut ausgebildete Fachkräfte werden immer gebraucht

Der erste Landesbeamte Geiser lobte die hohe Qualität der Dualen Ausbildung. Gut ausgebildete Fachkräfte in Handwerk und Industrie würden immer und überall gebraucht, aber auch im Landkreis gäbe es immer gute berufliche Chancen und man fände hier zugleich eine hohe Lebensqualität. Deshalb freue sich der Landkreis, wenn die neuen Fachkräfte aus dem Kreis auch dem Kreis treu bleiben und sich hier eine Zukunft aufbauen.

Die musikalische Gestaltung wurde von Paul Wöhrle übernommen, der dieses Jahr sein Abitur am Technischen Gymnasium für Informationstechnik sehr erfolgreich abgeschlossen hat. Gekonnt sorgte er auf dem Keyboard für gute Stimmung im Publikum.

Für diese Schüler gab es Preise und Belobigungen

Sonderpreisträger

Preis des Landrats: Tom Schümann, Durchschnitt 1,1; Sonderpreis des Landrats (Sonderberufsschule): Daniel Valter, Durchschnitt 2,3; Preis des Handwerks: Anka Mast, Durchschnitt 1,1; Technologie-Preis des Fördervereins: Jutta Killinger, Durchschnitt technische Fächer 1,2; Preis des Elternbeirats: Tim Zettl, Durchschnitt 1,2; Preis der Stober-Stiftung: Anka Mast, Svenja Weiser, Paulina Hengrich

Preisträger

Elektroniker für Automatisierungstechnik (Industrie) – Timo Broghammer, Tobias Keller, Jan Schanz (alle drei Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH) Elektroniker – Energie- und Gebäudetechnik (Handwerk) – David Blocher (Thomas Jäkle Elektrofachgeschäft), Max Finkbeiner (Elektro Heizmann), Daniel Willberger (Stadtwerke Freudenstadt) Mechatroniker – Jonas Armbruster (Koch Pac-Systeme GmbH), Felix Prey (J. Schmalz GmbH) Friseure – Hanna Petermann (Haarkunst) Industriemechaniker – Tobias Dächert (Arburg GmbH & Co. KG), Jonas Nolze (Georgii Kobold GmbH & Co. KG), Tim Zettl (Arburg), Tom Schümann (Fischerwerke GmbH & Co. KG) KFZ-Mechatroniker – Steffen Engel (AHG Autohandelsgesellschaft), Janosch Selbmann (Bader KFZ Technik) Tischler – Kevin Bachert (Schreinerei Martin Reisbeck), Johannes Daiker (Willi Pfeffer Der Schreiner), Paulina Hengrich (Schreinerei Ewald Finkbeiner), Jutta Killinger (Schreinerei Jochen Kaupp), Anka Mast (Schreinerei Bernd Burkhardt), Svenja Weiser (Müller Manufaktur Möbelbau GmbH)

Belobigungen

Elektroniker für Automatisierungstechnik (Industrie) – Andreas Brenner (Wagon Automotive), Sila Landenberger (Arburg), Florian Maier (Schwäbische Werkzeugmaschinen), Leoni Kortenhorn (Arburg) Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik (Handwerk) – Pascal Dornburg (Eisele GmbH) Mechatroniker – Luca Bohnet (Koch Pac-Systeme), Tom Briegel (Arburg), Melvin Lipp (Wagon Automotive), Jonas Saiber (Lauffer GmbH & Co. KG), Max Mast (Arburg), Marcel Huss (Fischerwerke), Edward Prieb (Gebr. Schmid GmbH), Noah Raible (Fischerwerke), Samuel Wößner (Homag GmbH) Bäckereifachverkäuferin – Kerstin Haag (Bäckerei und Konditorei Raisch GmbH & Co. KG) Friseurin – Maria Semenov (Herzblut) Industriemechaniker – Samuel Braun (Bosch Rexroth AG), Paul Brill (Woodward L’Orange GmbH), Tobias Netzel (Woodward L’Orange), Felix Reck (Bosch Rexroth), Niklas Schmitt (Bosch Rexroth), Konstantin Katz (Fischerwerke), Henning Stoll (PPS Dietle GmbH), Lukas Tausch (Koch Pac-Systeme) Kraftfahrzeugmechatroniker (Personenkraftwagen) – Nico Müller (Bosch Car Service)