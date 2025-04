Heinrich Haasis, langjähriger Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg und prägender Politiker im Zollernalbkreis wurde am Ostermontag 80 Jahre alt. Die Sparkasse blickt in einer Mitteilung auf sein Schaffen.

Geboren am 21. April 1945 in Balingen-Streichen blicke Haasis auf einen außergewöhnlichen Werdegang und eine herausragende Lebensleistung zurück, heißt es. Mehr als fünf Jahrzehnte war er im öffentlichen Dienst, in der Kommunal- und Landespolitik und in Spitzenpositionen der Sparkassenorganisation ein „unermüdlicher Gestalter“.

Lesen Sie auch

Im Landtag war er stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion

Nach Stationen als Bürgermeister von Bisingen (1971–1981) und Landrat des Zollernalbkreises (1981–1991) war Haasis von 1976 bis 2001 Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg und ab 1981 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. In allen diesen Ämtern war Haasis laut Mitteilung zu seiner Zeit der jüngste Amtsinhaber.

Die Sparkasse beleuchtet in ihrer Mitteilung noch einige Stationen, die Haasis bei der Bank bekleidet hatte. So übernahm der nun 80-Jährige 1991 das Amt des Präsidenten des Württembergischen Sparkassen- und Giroverbands.

Unter Haasis‘ Führung entstand im Jahr 2001 durch die Fusion des Badischen Sparkassen- und Giroverbands und des Württembergischen Sparkassen- und Giroverbands der Sparkassenverband Baden-Württemberg (SVBW). Von 2006 bis 2012 war Haasis Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV).

Sozial und kulturell engagiert

„Neben seiner beruflichen Laufbahn engagierte sich Haasis in zahlreichen sozialen, wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen“, heißt es. So ist er Mitglied im Kuratorium des ifo-Instituts München und des Stifterverbands der deutschen Wirtschaft, Ehrensenator der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Ehrensenator der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe für Finanzwirtschaft in Bonn, und er war jahrelang in Gremien wie der „AMSEL“-Stiftung und der Internationalen Bachakademie tätig.

Für sein Wirken wurde er vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (1999), der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg (2002), dem Ursula-Späth-Preis (1997) und 2014 mit dem Merkur, der höchsten Auszeichnung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart. Zudem ist Haasis Ehrenbürger der Gemeinde Bisingen.

Empfang in Stuttgart geplant

Zu Ehren des Jubilars hat Sparkassenpräsident Matthias Neth im Mai zu einem Empfang in Stuttgart eingeladen. Dort soll das Lebenswerk von Heinrich Haasis im Kreise von Weggefährten, politischen Repräsentanten und der Sparkassenfamilie gewürdigt werden. Neth: „Es ist uns eine große Freude und Ehre, gemeinsam mit Heinrich Haasis seinen Geburtstag und seine Lebensleistung zu feiern.“