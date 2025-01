Heinrich del Core lädt ein: Hillus Herzdropfa beim Comedy-Club in Rottweil

1 Zu den Gast-Acts beim Comedy Club am 3. Februar in Rottweil zählen „Hillus Herzdropfa“. Foto: Veranstalter

Vier Überraschungsgäste und zwei Stunden bester Unterhaltung: Heinrich del Core lädt am Montag, 3. Februar, in den Sonnensaal des Kapuziners in Rottweil ein.









Es geht wieder los: Zauberei, Stand-up-Comedy, Musik oder Kabarett – beim Comedy Club von Heinrich del Core kann auf der Bühne alles passieren. Und genau das ist es, was diese Veranstaltung besonders spannend und unterhaltsam macht. Die Zuschauer wissen nicht, was sie an diesem Abend erwartet. Aber eines ist sicher: Ohne lachen geht keiner nach Hause.