1 Pointenreiche zwei Stunden von Heinrich del Core sorgten in Hausach für Begeisterung. Foto: Wölfle/ Heinrich del Core begeisterte in Hausach mit seinem Programm „Juhuu, meine Frau wird Oma!“







Link kopiert



Der Comedian und Kabarettist Heinrich del Core zieht skurrile Alltagssituationen regelrecht an, und präsentiert sie dann mit großer Erzählkunst unverblümt und witzigem Charme. So war es auch am Samstagabend in ausverkauften Stadthalle.