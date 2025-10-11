Zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau Hannelore spricht Heino über den schmerzhaften Verlust, aber auch neue Hoffnung – und was ihm dabei hilft, wieder nach vorn zu blicken.
Augsburg - Auch knapp zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau Hannelore spürt Sänger Heino den Verlust noch deutlich. "Der Tod von Hannelore hängt mir natürlich schon noch nach", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Wochenendausgabe). "Denn wir waren 44 Jahre zusammen und haben so viele glückliche Momente gemeinsam erlebt", sagte der 86-Jährige.