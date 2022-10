1 Der 10 700 Quadratmeter große Bauhof der ehemaligen Firma Heinichen Bau in Schwenningen wurde von der Ilzhöfer Palettenservice GmbH gekauft. Foto: Baum Immobilien

Im Juni verkaufte Hans-Jörg Heinichen die traditionsreiche Baufirma aus gesundheitlichen Gründen an die Gebr. Stumpp aus Rottweil – jetzt hat auch der ehemalige Bauhof des Familienbetriebs im Schwenninger Dickenhardt einen neuen Eigentümer.















VS-Schwenningen - Damit ist der letzte Vorhang in der Abwicklung nach 128 erfolgreichen Jahren Unternehmensgeschichte gefallen, bestätigte Heinichen.

Er veräußert aktuell noch die letzten Maschinen und Geräte, dann wird die Firma Ilzhöfer Palettenservice GmbH das Gelände übernehmen. Das in Kupfer bei Schwäbisch Hall beheimatete Unternehmen unterhält an mehreren Standorten im Bundesgebiet Servicestationen und ist auch international tätig, unter anderem mit einer Produktion in Polen. An den Stationen können eine Vielzahl an Ladungsträger-Systemen gekauft, gemietet oder repariert werden.

Bislang in Villingen

Das Unternehmen ist in der Doppelstadt bereits vertreten, und zwar als Langzeitmieter auf dem Gelände einer ehemaligen Spedition zwischen Habsburgerring und Schwenninger Steige in Villingen. Eigentümer Siegfried Ilzhöfer: "Wir werden umziehen und das Gelände in Schwenningen nutzen, um unseren Service vor Ort weiter zu verbessern."

Weitere Wohnbebauung möglich

Immobilienexperte Alexander Baum, der die Transaktion organisiert und binnen drei Monaten abgeschlossen hat, freut sich nicht nur, dass das Gelände in Schwenningen weiter genutzt wird, sondern sieht vor allem auch Entwicklungschancen. Denn die Fläche am Habsburgerring könnte für Wohnbebauung genutzt werden – was ganz nebenbei auch eine Reduzierung des LKW-Verkehrs in dem Gebiet bewirken würde.

Zahlen zum Bauhof

Der Heinichen-Bauhof umfasst 10 700 Quadratmeter Fläche, wovon etwa 1700 Quadratmeter überbaut sind. Der größte Teil sind Lager- und Produktionsflächen. Der moderne Bürotrakt weist gut 200 Quadratmeter nutzbare Fläche auf.