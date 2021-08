1 Mark Kühler (links) beurteilt die Arbeit von Fabian und Sabrina, sein Urteil entscheidet, wer am Schluss die 1000 Euro Preisgeld gewinnt. Foto: Kabel 1

Wenn am Dienstag, 31. August, um 18.55 Uhr auf Kabel 1 der Wettkampf "Schrauben, sägen, siegen – Das Duell" ausgestrahlt wird, dann können sich Sabrina und Fabian aus Bad Dürrheim entspannt zurücklehnen.

Bad Dürrheim - Während den 36 Stunden Dreharbeiten ging das allerdings nicht. Denn die Herausforderung war in dieser Zeit, das Schlafzimmer zu renovieren und die Stoppuhr lief durch. Auch in der Nacht. Begutachtet wird das Ganze am Schluss von Kabel-1-Handwerker-König Mark Kühler "Bewertet werden Teamarbeit, die einzelnen Arbeitsschritte sowie handwerkliches Geschick."

Im Gespräch verrät Fabian, dass er mit seiner Freundin zusammen selten etwas renoviert habe, die Erfahrung sei also nicht so groß gewesen. Auch musste man sich überlegen, was man alles in die 36 Stunden hineinpacken konnte. So wurde eine Planung erstellt. Denn die Herausforderung war gegen ein Paar aus einer anderen Stadt im Vergleich anzutreten. Dabei ging es um 1000 Euro, die aufgrund der Beurteilung durch den Fachmann zu gewinnen waren. Die Aufgabe, die sich Fabian und Sabrina sich stellten war, ihr Schlafzimmer im Chalet-Stil zu renovieren. Ob sie es geschafft haben? Verraten wird es an dieser Stelle nicht. Aber sie würden sich auf jeden Fall wieder um eine Teilnahme an der Heimwerkershow bewerben, meinte Fabian rückblickend.