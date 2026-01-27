„Heimsuchung“ in Nagold: Zwischen „Strafe Gottes“ und Suche nach Heimat

Die Badische Landesbühne führte in Nagold eine multimediale Bühnenfassung von Jenny Erpenbecks autobiografisch inspiriertem Roman „Heimsuchung“ auf.
Und weil der Stoff Abiturthema ist, füllten auch viele Schülerinnen und Schüler die Stadthalle. Daniel Schußler setzte in seiner Inszenierung auf nur fünf Darstellende und hat so das große, komplexe Personal des Romans verknappt, während Videosequenzen von Tommy Vella mit durch die Handlung führen, die vom Kaiserreich bis über die Weimarer Republik, Krieg, Wiederaufbau und Wendezeit fast 100 Jahre deutscher Geschichte wie unter einem Brennglas bündelt.