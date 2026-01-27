„Heimsuchung“ in Nagold: Zwischen „Strafe Gottes“ und Suche nach Heimat

Und weil der Stoff Abiturthema ist, füllten auch viele Schülerinnen und Schüler die Stadthalle. Daniel Schußler setzte in seiner Inszenierung auf nur fünf Darstellende und hat so das große, komplexe Personal des Romans verknappt, während Videosequenzen von Tommy Vella mit durch die Handlung führen, die vom Kaiserreich bis über die Weimarer Republik, Krieg, Wiederaufbau und Wendezeit fast 100 Jahre deutscher Geschichte wie unter einem Brennglas bündelt.

Man kann „Heimsuchung“ im biblischen Sinne als „Strafe Gottes“ verstehen, als Ausgeliefertsein, aber ebenso als Sehnsucht nach Heimat. Auf dem Fleck Erde an einem märkischen See wechseln Besitzer und Bewohner durch Zeiten drastischer politischer Veränderungen und kämpfen mit Traumata, Verlust, Erinnerungen, der Suche nach Identität. Nur der Garten, das Grundstück selbst und der Gärtner bleiben Konstanten.

Spannend ist, dass einzig die Familie des jüdischen Tuchfabrikanten, der Anfang der 1930er-Jahre dort ein Badehaus baut, namentlich erwähnt wird. Alle anderen Personen wirken austauschbar, also exemplarisch. Die fünf Schauspieler führen mit Gesten, Lauten, teils lebhaften Bewegungen oder ähnlich wie ein antiker Chor agierend, auf der minimalistisch ausgestatteten Bühne (Eva Sauermann) durch die Geschichte des Grundstücks, wobei Halleffekte dramatische Momente untermalen.

Scheitern an der Realität

Da ist der Architekt, der für sich und seine extravagante, superbe Krebsessen zelebrierende Gattin 1937 ein Haus baut, ehe er nach dem Krieg wegen eines Deals im Westen – den DDR-Plan für die Berliner Friedrichstraße schon in der Tasche – abtauchen muss. Dass er damals nur die Hälfte des Verkehrswertes an den jüdischen Fabrikanten zahlte, rührt ihn so wenig wie die Tatsache, dass das Nazi-Regime den Erlös einfror und dieser nie für die geplante Flucht der Familie dienen konnte. Alle wurden schließlich deportiert und ermordet.

Da ist die aus dem sowjetischen Exil zurückkehrende, kommunistische Schriftstellerin, die das Haus, inzwischen Volkseigentum, als „Belohnung“ erhält, aber trotz allem mantra-artigen „Ich kehre heim“ an der Realität der DDR scheitert.

Darsteller übernehmen mehrere Rollen

Zeitsprünge, Brüche, Verschiebungen in dem knapp 200 Seiten dicken Roman werden auch in der schwungvollen, manchmal deftigen, durchaus herausfordernden Version der Badischen Landesbühne deutlich. Laura Brettschneider, Evelyn Nagel, Nadine Pape, Lasse Claaßen und Michael Johannes Mayer agieren in Mehrfach -„Rollen“ als vom Grundstück geprägte, getriebene, vertriebene Menschen.

Zu jenen gehören auch die in Masuren gebürtige, heimatlos gewordene „Besucherin“ oder die Enkelin der Autorin. Nach einem Restitutionsstreit muss sie das inzwischen verwahrloste Haus räumen, in dem immer noch der Duft von Pfefferminze und Kampfer hängt: Der mitgenommene Schlüssel wird kurz vor dem Abriss „nur noch Luft aufschließen“.

Das Nagolder Publikum spendete reichlich Beifall für dieses Gastspiel, das die so vielschichtigen, teils verunsichernden Handlungs- und Personenstränge vielleicht auch für Abiturienten greifbarer machte.