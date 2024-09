1 Wieder jubeln möchte der TSV Frommern. Foto: Kara

Die Mannschaft von Jan Dehner stellt sich nach dem Sieg in Wittendorf nun auf heimischem Platz dem FC Rottenburg (Anstoß Samstag 15.30 Uhr).









Zwei Mal hat TSV-Trainer Jan Dehner den Mitaufsteiger FC Rottenburg in dieser Saison bereits beobachtet. Was er dabei gesehen hat, imponiert ihm durchaus: „Sie spielen sehr intensiven Fußball, haben schnelle Spieler und versuchen auch schnell in die Tiefe zu kommen. Sie machen es schon richtig gut“, so Dehner.