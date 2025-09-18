Heimspiel gegen Bayern Alzenau: TSG Balingen will eine Serie starten – Louis Potye wird das Tor hüten

Nach dem 2:1-Erfolg in Sandhausen wollen die Balinger am Samstag (14 Uhr) zu Hause gegen Bayern Alzenau nachlegen. Murat Isik sagt klar: „Das ist definitiv ein sehr wichtiges Spiel.“
„Festung“ Bizerba-Arena? Dies ist in dieser Saison bisher definitiv nicht der Fall. Alle drei Heimspiele der Balinger gingen verloren. Mit Steinbach Haiger (0:3), dem FC 08 Homburg (1:4) und dem FSV Frankfurt (0:2) hatte man aber auch absolute Top-Teams zu Gast. Am Samstag gegen Bayern Alzenau bietet sich die nächste Chance, die ersten Punkte auf heimischem Rasen einzufahren.