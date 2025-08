Heimspiel für „De Hämme“: Viele lustige Anekdoten aus Heiligenzell

Kultur im Schlössle erfährt mit Helmut Dold, bekannt als „De Hämme“, eine prosaische Herzensdichtung im badischen Dialekt. Der gebürtige Kuhbacher erlebte in Heiligenzell mehr oder weniger ein Heimspiel. Schließlich war er zwölf Jahre lang Dirigent im Musikverein und packte damit am Dienstagabend so manche Anekdote aus. Dass er sich den Heiligenzellern nach wie vor sehr verbunden fühlt, wird ganz schnell deutlich. Vorgestellt hat Dold sein neuestes Werk „De Hämme meint“. Lesung, Gesang, Trompetenmusik, Gedankensprünge und kleine Erinnerungen aus dem Leben als Dirigent des Musikvereins holten die Menschen in einen stimmungsvollen Abend. Vorbereitet hat Dold eine Rezeptur aus Erzählung, Witz, Musik und Gesang.

Dold gastiert bereits zum zweiten Mal im Schlössle. Vor zwei Jahren, am 11. August 2023, war es etwas wärmer, weshalb die Veranstaltung im Schlösslegarten stattgefunden hat. In diesem Jahr wäre es vielleicht auch im Garten gegangen, aber die Akustik erwies sich im Schlössle ideal. „De Hämme“ stellte sich mittenrein zwischen die Stuhlreihen.

In Witze verpackt Helmut Dold auch gerne Lebensweisheitem

Ein kurzer Blick genügte zu den Gästen – und schon waren auch die Anekdoten auf dem Tisch. „Wir haben alle so schön zusammengearbeitet“, sagte Dold und schwelgte in Erinnerungen an seine Jahre als Dirigent. Nicht nur Musiker umfasste er in diesen wohltuenden Rückblick. Es sind die Heiligenzeller, die ihm allesamt einen guten Boden bereitet haben. Schließlich sind sie zu den Konzerten gekommen.

Dold ist nicht allein gekommen: „Frau Dold habe ich mitgebracht, Diana, meine wunderbare Gattin.“ Sie und er – vergleichbar einer Gazelle und einem Elefanten, so Dold. Er habe ganz schön abgenommen, Elefant stimme demnach nicht mehr ganz: Jetzt komme eben Frau Dold, die Gazelle, mit einer Wildsau daher, meinte Dold und ernete dafür Lachen aus dem Publikum. Aber auch Lebensweisheiten und kleine Ratschläge stecken in seinen Zeilen: „Ob schlank, etwas dick, Wildsau oder Elefant – jeder soll so sein wie er es für richtig hält.“ Alle waren ganz Ohr, applaudierten und fühlten sich pudelwohl.

Dold berichtete aus seinem Leben mit Ehefrau, Schwiegervater, baute Witze ein und pointierte seine Lesung mit der besonderen humorvollen Würze. Einfließen ließ er seine Lieblingsworte im Dialekt.

Begriffe wie „Babbedeckl“ und „Muggeseggili“ werden thematisiert

Einen Narren gefressen hat er an dem Wort „Babbedeckl“ – wie viel schöner klinge doch „im Schorsch hän sie de Babbedeckl gnumme“ im Vergleich zu „der Führerschein ist weg“. Eine ultimative Beleidigung stelle jedoch der Begriff „du bisch ä Christkindli“ dar. Nicht das Christkind an Weihnachten. Gemeint sei ein „XXL-Softiweichei“. Wobei die kleinste badische Einheit, ein „Muggeseggili“ darstelle. Wer dieses Wort einer Person aus dem Norden übersetzen wolle, brauche zwei Semester Biologiestudium, so Dold humorvoll. Natürlich folgte der „Muggeseggili-Blues“ auf den Fuß. Dold sang, erzählte und bezog das Publikum mit ein und traf vielfach deren Nerv. Eines ist bei den Heiligenzellern gewiss: „De Hämme“ darf auch im kommenden Jahr wiederkommen.

Das Buch

Das zweite Band von „De Hämme meint“ beinhaltet 100 Kolumnen. Die ISBN/EAN lautet: 9926352000066, das Buch hat einen Umfang von 114 Seiten. Erschienen ist es am 11. Dezember 2024.