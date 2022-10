13 Daniel Ginczek traf 2017 beim einzigen VfB-Sieg gegen Union Berlin. Wer stand damals noch in der Startelf? Unsere Bildergalerie zeigt es Ihnen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

In der Bundesliga hat der VfB Stuttgart noch nie gegen den 1. FC Union Berlin gewonnen. Ändert sich das am Sonntag? Vielleicht helfen die Erinnerungen an 2017.















Link kopiert

Dass die Anhänger des VfB Stuttgart beim Thema 1. FC Union Berlin ein blödes Gefühl beschleicht, ist kein Wunder. Schließlich war es der Club aus der Hauptstadt, gegen den die Stuttgarter 2019 in der Relegation scheiterten – und absteigen mussten. Aber: Nicht nur deshalb ist Union für den VfB alles andere als ein Lieblingsgegner.

Sechsmal trafen die beiden Clubs in der Bundesliga oder der Relegation bislang aufeinander – und auf dem Stuttgarter Konto steht noch kein einziger Sieg. Fünfmal endete das Duell unentschieden – so auch zweimal in der vergangenen Saison. Einmal hatte Union mit 2:1 die Nase vorn.

Ein Sieg in Liga zwei

Mittlerweile haben sich die Berliner im Oberhaus etabliert, spielen international und stehen derzeit sogar überraschend an der Tabellenspitze. Entsprechend schwer wird es für den VfB, den Union-Fluch zu durchbrechen. „Union ist eine besondere Mannschaft“, sagt Pellegrino Matarazzo. Und der Stuttgarter Trainer erklärt auch, warum: „Sie haben ein brutales Defensivverhalten und laufen sehr viel.“ Gegen Union habe sein Team „immer Startschwierigkeiten“ gehabt – was an der vom Start weg robusten Spielweise der Köpenicker liegt. Matarazzo: „Man muss extrem in die In-Fights gehen.“

Ganz sieglos ist der VfB gegen den 1. FC Union übrigens nicht. In der Zweitligasaison 2016/2017 folgte einem 1:1 im Hinspiel ein 3:1 in der zweiten Saisonhälfte. Auf dem Weg zum späteren Aufstieg erzielten Alexandru Maxim, Simon Terodde und Daniel Ginczek die Tore.

Wer sonst noch in der Startelf stand vor über fünf Jahren? Sehen Sie in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken.