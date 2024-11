Heimspiel des VfB gegen Eintracht Frankfurt: Sebastian Hoeneß appelliert an den Willen der Spieler

1 Trainer Sebastian Hoeneß verlangt von seinem Team, gegen Frankfurt mit Blick auf die anstehende Länderspielpause „nochmal alles reinzuwerfen“. Foto: IMAGO/Nordphoto/Meuter

Gegen Frankfurt soll der VfB nach dem Wunsch des Trainiers Sebastian Hoeneß noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Schließlich habe man dann nach der Länderspielpause „eine richtig starke Ausgangsposition“.









Seine Sperre wegen Gelb-Rot hat er abgesessen, seine Muskelverletzung ist auskuriert: In der Heimpartie gegen Eintracht Frankfurt an diesem Sonntag (15.30 Uhr) wird Innenverteidiger Jeff Chabot daher in der Startformation zurückerwartet. „Muskulär spricht nichts dagegen“, sagt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß über die Fitness des Ex-Kölners, den er schon in der Champions League gegen Atalanta Bergamo für die letzten 16 Minuten aufs Feld gebracht hatte.