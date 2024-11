1 Hier herrscht Hochbetrieb im FCH-Strafraum: Diese Szene war aber eine Ausnahme. Foto: Heidepriem

Tabellenführung verteidigt: Nach dem 2:0-Erfolg gegen den TV Echterdingen bleibt der FCH an der Spitze der Verbandsliga. Die entscheidenden Treffer fallen erst kurz vor dem Schlusspfiff.









Ganz so lange wie beim Sieg in Reutlingen musste der FCH am Samstag nicht warten, und doch entschied man auch gegen den TV Echterdingen erst spät die Partie. Enrico Huss und Janik Michel waren in der Schlussphase noch erfolgreich.