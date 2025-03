Die entscheidende Szene des Verbandsligaduells spielte sich in der 57. Minute ab: Nach einer Isik-Ecke landete der Ball nach einem Gewühl bei Maximilian Herberth, welcher zum 1:0 traf.

Starke Leistung

Trainer Philipp Wolf lobte den 22-Jährigen, welcher nach 16 Einsätzen in der Oberliga für das Team von Murat Isik erstmals für die 2. Mannschaft auflief. „Er hat uns heute definitiv besser gemacht. Vorne war er mit dem Tor ein Faktor und hinten hat er geholfen den Laden dicht zu halten.“

Auch Schaber rückt in die Startelf

Neben Herberth war Levis Schaber die zweite Änderung in der Startelf im Vergleich zur Vorwoche. Ahmed Anez und Finn König nahmen zunächst auf der Bank Platz. Wolf sah eine „wilde Anfangsphase“. Er konkretisierte: „Wir haben in unserem Drittel zu viele Fehler gemacht und dadurch kam Esslingen auch zu Chancen. Mit einer Qualität wie Neckarsulm hätten sie das auch bestraft.“

So kam die Wolf-Elf aber ohne Gegentor in die Pause, eine gute Gelegenheit hatte man zudem selbst vergeben und sich nach und nach auch im Spiel gesteigert. Nach dem Seitenwechsel bot sich Sebastian Zieker die große Chance zur Führung – Paul Ulmer im Esslinger Tor parierte.

Verletzung im Gesicht

Bitter war die Auswechslung von Florian Barth: Der Kapitän verletzte sich in einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler. „Das war eine Schocksituation. Wir gehen von einer schwereren Gesichtsverletzung aus“, so Wolf. In der temporären Unterzahl fiel dann aber der entscheidende Treffer. „Das hat uns natürlich einen Push gegeben. In der Folge waren wir näher am 2:0 als Esslingen am 1:1“, erklärt Wolf.

Trotzdem blieben die Gäste gefährlich, vor allen Dingen Marcel Sichwardt stellte die TSG-Hintermannschaft immer wieder vor Herausforderungen. Schlussendlich konnte Duha Dogan seinen Kasten aber sauber halten und die Balinger machen mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle. „Das war sehr, sehr wichtig. Wir wollen im besten Fall etwas Luft nach unten haben. Der Erfolg steigert unser Selbstvertrauen“, bilanziert Wolf.

TSG Balingen II – FC Esslingen 1:0 (0:0). TSG Balingen II: Dogan; Herberth, Maier, Inan (90+3. Sauter), Braun (74. König), Schneider (90+3. Zirkel), Barth (58. Neff), Isik (81. Anez), Schaber, Gorr, Zieker.

Tor: 1:0 Maximilian Herberth (57.).

Schiedsrichter: Zanin Saleh Mustafa mit Stipe Brnic und David Hörz

Statistik zum Spiel

