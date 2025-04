Heimsieg am Ostersamstag: FC Holzhausen bleibt Neckarsulm auf den Fersen – Michel trifft doppelt

Bei besten äußeren Bedingungen erwischten die Gäste am Ostersamstag den besseren Start. Der agile Azad Toptik gab einen ersten Warnschuss ab (3.), auf der Gegenseite bot sich Fabio Pfeifhofer nach Michel-Pass eine Großchance (4.). Insgesamt wirkten die Gäste aber zunächst spritziger und gingen folgerichtig in Führung. Julian Hauser parierte einen Schuss von Günter Schmidt noch stark, Benjamin Kurz drückte den Abpraller über die Linie (10.).

Dass die Maier-Elf mit Rückständen in Heimspielen aber gut umgeht, hatte sie schon öfters bewiesen. So war es auch am Samstag: Michel köpfte eine Flanke von rechts an die Latte, Fabio Pfeifhofer traf mit dem zweiten Abpraller zum 1:1 (16.). Es ging Schlag auf Schlag weiter, denn Nils Schuon donnerte den Ball aus 20 Metern an den Pfosten (20.).

Es geht hin und her

Fünf Minuten später war es aber soweit: Kevin Müller beschleunigte im Mittelfeld das Spiel, wurde letztlich von Pfeifhofer stark geschickt und markierte das 2:1. Nach Minuten klarer FCH-Dominanz wurden die Gäste dann kurz vor dem Seitenwechsel wieder gefährlich. Immer wieder konnten sie sich recht mühelos nach vorne spielen. Torhüter Julian Hauser verhinderte mit einer überragenden Tat gegen Schmidt das 2:2 (39.). Nur eine Minute später faustete er ein „sattes Pfund“ von Daniel Schmelzle aus der Gefahrenzone.

Mit vielen Torraumszenen ging es auch nach dem Seitenwechsel weiter: Zunächst verpasste Seeger frei vor dem Gästetorhüter das 3:1, dann schlugen die Gäste durch den kurz zuvor eingewechselten Innenverteidiger Niklas Vuletic zu – er köpfte eine Flanke aus kurzer Distanz ins Tor (58.).

Der doppelte Michel

In einer Partie, die nun offener schien als je zuvor, waren es schließlich die obligatorischen Michel-Treffer, die den Sieg in die Bahnen leiteten. Einen Eckball, den die Gäste unzureichend klärten, landete vor seinen Füßen. Michel ließ sich nicht zwei Mal bitten, der FCH führte 3:2 (68.). In der 71. Minute leitete er die Szene mit einem Steckpass auf Müller selbst ein und war bei der Hereingabe der Verwerter. Mit dem 4:2 hatten die Hausherren in kürzester Zeit für klare Verhältnisse gesorgt.

Hauser musste in der Folge noch einmal sein ganzes Können aufwenden, insgesamt ging die Partie aber recht ruhig zu Ende. Nach dem 3:1-Erfolg der Neckarsulmer am Gründonnerstag, trennen die beiden Teams weiterhin drei Punkte.