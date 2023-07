„Dieser Schulgarten zeichnet sich durch eine hohe Vielfalt aus. Man erkennt, dass seine Konzeption aus dem Inneren heraus entwickelt ist“, erklärt Landschaftsarchitekt Roman Knorr über den Schulgarten der Heimschule St. Landolin. Knorr ist Mitglied der Jury des Regierungspräsidiums, dass die Schulgärten inspiziert.

Der Schulgarten nordöstlich der Heimschulkapelle auf dem Gebiet früherer Internatsgebäude gelegen, ist rund 100 Quadratmeter groß. Betreut wird er von einer eigens eingerichteten Schulgarten-AG unter Leitung der Lehrerinnen Sabine Matt-Schrempp, Lisa Sommer und Marion Bäumle.

Knapp 20 Schüler aller Altersstufen und aus allen Schularten gehören dem Gartenteam an, das sich freitagnachmittags für zwei Unterrichtsstunden trifft. Schon seit Langem hat sich die Schule – wie 45 andere Schulen im Regierungsbezirk und 120 im ganzen Bundesland – der amtlichen Schulgarten-Initiative angeschlossen und in der Vergangenheit schon mehrfach Auszeichnungen für ihre Arbeit erhalten.

Garten sorgt bei Begehung für viele Überraschungen

Beim Rundgang durch den abwechslungsreich gestalteten Garten ist all das gut nachvollziehbar. Auf verschiedenen Geländeniveaus laden die einzelnen Beete zu einer regelrechten Entdeckungsreise ein. Die Vielfalt der herkömmlichen, wie auch vieler seltenerer Obst-, Gemüse- oder Kräuterpflanzen entlockten beim nachmittäglichen Rundgang auf den gepflegt mit Holzschnitzeln belegten Gartenwegen auch den vier Kommissionsmitgliedern immer wieder Überraschungskommentare. Natürlich, möchte man fast sagen, gibt es eine Kräuterspirale; Hochbeete sind teilweise mit Sandstein-Bruch gebaut; die Tröpfchenbewässerung ist wohl durchdacht.

Simon, dessen langjähriges AG-Engagement durch sein derzeitiges Abitur nunmehr in den Endzügen liegt, gibt gerne Auskunft, warum da an fachgerechten Gerüsten auf seine Initiative hin Hopfen in den Schulgarten der Heimschule gelangt ist. Es gibt schier nichts, was es dort im Heimschulgarten nicht gibt. Artischocken, Weintrauben, Beinwell, Auberginen, Salate, Ruccola, Basilikum, Minze, Thymian, Rhabarber, Kiwi, Kartoffeln, Beeren aller Art, Bäume, die Früchte tragen, sind dort zu finden. Rote Beete, Mangold, Erbsen, Kohlrabi, Paprika, Reineclauden, Wildrosen – schier unerschöpflich wirken die Pfründe des Schulgartens, aus dem sich, wie Sabine Matt-Schrempp erwähnte, immer wieder auch die Schulküche der Heimschule bedient.

Honigbienen sollen als nächstes Projekt folgen

Und die nächsten Vorhaben haben sich längst in den Köpfen der AG-Mitglieder festgezurrt: Honigbienen zum Beispiel. Die verantwortlichen Lehrerinnen nehmen immer mal wieder an Praxis-Workshops und Fachseminaren teil. Bei vielen der Schüler wird deutlich, dass für sie das Interesse an Gartenarbeit nicht an der Schulgartentüre endet. Dass Mara, die in der Nähe der Heimschule wohnt, den Schulgarten auch in den Ferien versorgt, ist gewiss keine Selbstverständlichkeit.

Die Experten in der Kommission können den Gartenfreaks hier und da wertvolle Tipps geben: beim Freilegen von Übergangsbereichen zwischen Wurzeln und Stamm; beim Schnitt von Gehölzen, um den Ertrag zu optimieren; bei hilfreicher oder aber nachteiliger Nachbarschaft von Pflanzen. Immer wieder hört man aus dem AG-Team: „O ja, das ist eine gute Idee. Das werden wir gerne befolgen, probieren.“

Bis Ende des Schuljahres wird die Schulgarteninitiative Baden-Württemberg ihre Beurteilungen abgeben. Auf der Bundesgartenschau in Mannheim wird der Abschluss im September gefeiert.

Neues Gartenhäuschen

Die Ettenheimer Schulgarten-AG der Heimschule St. Landolin hat mit finanzieller Unterstützung durch die Schulstiftung Baden-Württemberg und mit tatkräftiger Hilfe auch ehemaliger AG-Teilnehmer ein schmuckes Gartenhäuschen errichtet. In diesem können nun die Fachliteratur, Gartengeräte oder Saatgut deponiert werden und sich das Gartenteam zur Beratung zurückziehen.