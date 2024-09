Er war der heimliche Star der Fußball-EM: André Schnura alias „Der Typ mit dem Saxophon“ elektrisierte im Sommer auf den Fan-Meilen des Landes die Massen. Mit Saxofon-Versionen von „Waka Waka“, „99 Luftballons“ oder der EM-Hymne „Major Tom“ avancierte er binnen weniger Wochen zum Fan-Liebling – vor allem in den Sozialen Medien.

Nun kommt er nach Lahr: Am Samstag, 12. Oktober, wird Schnura in der Diskothek „Mensch Meier“ auftreten. Die Betreiber haben den 31-jährigen Ex-Musikschullehrer, dem inzwischen auf Instagram mehr als 800 000 und auf Tiktok mehr als eine Million Menschen folgen, für die Party zum fünften Geburtstag des Clubs gewinnen können. Er wird an jenem Abend neben dem Künstler „Noisetime“ auf der Bühne stehen, kündigt die Diskothek an.

Dem „Mensch Meier“ ist damit ein echter Coup gelungen. Der Saxofonist mit der Sonnenbrille, der Zigarette hinter dem Ohr und dem Rudi-Völler-Trikot ist komplett durchgestartet, begeisterte nach der EM auch Metal-Fans in Wacken und „Swifties“ nach Taylor Swifts Konzert in München.

Zuletzt spielte er am Sonntag live im Fernsehen die deutsche Nationalhymne. Für eine gebührende Feier scheint also alles angerichtet.