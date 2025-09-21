Heimkrise des FC 08 Villingen: Kapitän Angelo Rinaldi redet nach der Pleite gegen Nöttingen Klartext

Nach der 3:5-Heimpleite gegen den FC Nöttingen spricht Kapitän Angelo Rinaldi die Probleme der Nullachter deutlich an. Er nimmt die gesamte Mannschaft in die Pflicht.
„Wir haben uns zurückgekämpft, aber jedes Mal gleich danach zu einfache Gegentore bekommen. Alle Sachen, die wir angesprochen hatten, haben wir nicht umsetzt“, denkt Angelo Rinaldi an das Verhalten bei „zweiten Bällen“ und die vielen Chancen der Nöttinger. „So kannst du nicht gewinnen“, weiß der Kapitän, dass die Nullachter schnellstens eine defensive Stabilität – vor allem bei Heimspielen – an den Tag legen müssen, sonst droht vielleicht sogar der Abstiegskampf.