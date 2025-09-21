Heimkrise des FC 08 Villingen: Kapitän Angelo Rinaldi redet nach der Pleite gegen Nöttingen Klartext

Nach der 3:5-Heimpleite gegen den FC Nöttingen spricht Kapitän Angelo Rinaldi die Probleme der Nullachter deutlich an. Er nimmt die gesamte Mannschaft in die Pflicht.

„Wir haben uns zurückgekämpft, aber jedes Mal gleich danach zu einfache Gegentore bekommen. Alle Sachen, die wir angesprochen hatten, haben wir nicht umsetzt“, denkt Angelo Rinaldi an das Verhalten bei „zweiten Bällen“ und die vielen Chancen der Nöttinger. „So kannst du nicht gewinnen“, weiß der Kapitän, dass die Nullachter schnellstens eine defensive Stabilität – vor allem bei Heimspielen – an den Tag legen müssen, sonst droht vielleicht sogar der Abstiegskampf.

Das Abwehrverhalten Es reiche eben nicht aus, wenn man man drei Tore schießt, aber im eigenen Stadion gleich fünf Buden kassiert. „Am Ende des Tages ist es so, dass auch wir viele Chancen hatten. Doch das bringt nichts, wenn man fünf Gegentore bekommt. Da braucht man sich nicht aufzuregen, wenn man ein paar Hundertprozenter nicht macht.“

Und hat der Spielführer eine Erklärung für die defensiven Patzer? „Das ist schwer zu sagen. Jeder in unserer Mannschaft hat ja – meiner Meinung nach – Qualität. Die Fehler entsprechen nicht dieser Qualität. Wir spielen es defensiv einfach nicht gut. Es konzentriert sich, so denke ich, zu sehr auf die drei, vier oder fünf Abwehrspieler. Zur Defensive gehören alle dazu. Jeder steht in der Verantwortung.“