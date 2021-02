Heimisches Gemüsebeet Gartenfreunde Loßburg-Rodt geben Tipps

Grünkohl ist traditionell in den Wintermonaten bis in den März hinein zu ernten. Wenn man ihn serviere, so Jahn, wie die norddeutschen Landsleute, also als Grünkohl mit Pinkel – einer geräucherten Wurst –, soll er zwar gut schmecken, aber nicht so gesund sein. Er liefere die Vitamine A, C, und K.

"Das Vitamin K sorgt für einen guten Blutfluss und hält die Adern frei, senkt also den Cholesterinspiegel", erklärt der Vereinsvorsitzende. Dazu kommen noch die Flavonoide, also Pflanzenfarbstoffe, und Senföle, die vor Krebs schützen. "Aber eines gilt trotzdem: Fett gehört zum Anbraten oder Dünsten, sonst schmeckt das Kraut fad."

Weißkraut, Blumenkohl, Rotkohl, Meerrettich: Alle Kreuzblütler, also alle Kohlsorten, produzieren Senföl, der Meerrettich davon am meisten. Daher komme auch der scharfe Geschmack. Alle haben die vorher beschriebenen Eigenschaften, nur in unterschiedlicher Konzentration. "Kennen Sie schon das ›Fränkische Hochzeitsessen‹?", fragt Jahn. "Siedfleisch, Meerrettichsoße und Nudeln, ein Genuss!"