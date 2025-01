Im Februar 2023 hat Simone Erb die solidarische Landwirtschaft „Solarie Friesenheim“ gegründet. Seit zwei Jahren baut sie Pflanzen für ihre Mitglieder an und will sich – aufgrund des Erfolgs – in diesem Jahr etwas vergrößern.

Pures Glück strahlt Simone Erb aus. Am liebsten sitzt sie zwischen ihren Gemüsebeeten, gräbt, sät, zieht junge Pflanzen groß, erntet und bereitet Erntekörbe für die Mitglieder in ihrer kleinen genossenschaftlich orientierten Gärtnerei vor.

Gerade einmal zwei Jahre sind vergangen seit sich Erb mit ihrer solidarischen Landwirtschaft am Ziegelhof in Friesenheim selbstständig gemacht hat. „Solarie Friesenheim“ nennt sich der solidarische Gemüseanbau, mit dem sie Familien und auch Einzelpersonen wöchentlich mit frischem Bio-Gemüse versorgt. Wer sich einmal selbst ein Bild davon machen will ist eingeladen, am Samstag, 11. Januar, vorbeizuschauen. Erb bietet ab 14 Uhr eine Infoveranstaltung vor Ort an und beantwortet gerne jegliche Fragen.

„Das Gemüse schmeckt ursprünglich“, sagt die Friesenheimerin, die ihren Korb auf das Fahrrad schnallt. Bei Erb erfahren all jene, die ihre Gemüseanteile haben, Nachhaltigkeit in ihrer reinsten Form. Saisonales Gemüse, so wie es wächst und gedeiht, nicht auf Vollkommenheit im Aussehen getrimmt. Alles ohne künstliche Düngung oder zugeführte Wärme.

Kindergartenkinder erkunden mit Erb das Gewächshaus

Obwohl draußen die Kälte fast knistert, braucht es im Gewächshaus an diesem Morgen weder Handschuhe noch warmes Schuhwerk. Dem Rosenkohl, der auf dem freien Ackergelände wächst, sind die Temperaturen ohnehin einerlei.

An einem Montagmorgen hatten sich wieder Schulanfängerkinder aus dem Kindergarten in der Sonnhalde mit Erzieherin Tanja Kühne angekündigt. Viele Entdeckungen auf ihrem Weg zu Erb hatten das Tempo etwas herausgenommen. In die Hand der Kinder legte Erb behutsam kleine getrocknete Erbsen. Diese sollen demnächst wachsen und wieder die Erntekörbe füllen. Konzentriert und voller Eifer gingen die Kinder vor. Einige begutachteten jede einzelne Erbse bevor sie in der Erde versank und sanft mit Erde zugedeckt wurde. Auf einem anderen Beet wartete frischer Lauch auf die Ernte.

Anschließend ist Erb mit den Kindern vorbei an den letzten Paprikastauden in das zweite und neue Zelt gegangen. Unterwegs zeigte sie den Kindern Pflanzen wie Rote Beete, Salatköpfe, Bohnen, Kräuter und Chili.

Erb war es eine wahre Freude, den Kindern die Namen der erfragten Gemüsesorten, die hier und da auf dem Gelände wachsen, zu nennen. Auf eine Heizung verzichtet sie im Gewächshaus komplett. Die Sonne reiche aus und das Wasser komme aus einer Zisterne. Auf dem Feld draußen habe sie im vergangenen Jahr mehrfach knietief im Wasser gestanden. Über Wassermangel konnte sie sich im vergangenen Jahr wahrlich nicht beschweren.

Mit regem Interesse begutachteten die Kinder das Gemüse direkt am Stock oder in den vorbereiteten Körben und begriffen, dass Gemüse von der Saat bis zur Ernte ganz schön viel Zeit und Pflege braucht. Für die Kinder hielt Erb Kostproben bereit. Gern griffen sie nach frischen Karottenstiften oder Apfelschnitzen, bevor sie sich wieder auf den Weg in die Sonnhalde machten.

Mitgliedschaft

Wer sich für die „Solarie Friesenheim“ interessiert oder Mitglied werden möchte, kann sich per E-Mail bei solarie-friesenheim@gmx.net melden oder sich an Simone Erb unter Telefon 0163/ 7 46 62 23 wenden