Heimische Betriebe erweitern: Diese beiden Dörlinbacher Firmen freuen sich auf ihr neues Zuhause

1 Das Dörlinbacher Unternehmen Elektro Winterer um (von links) Klaus, Dominic und Dagmar Winterer setzt große Hoffnungen in ihren neuen Standort im Gewerbegebiet Hub. Auch Ladesäulen für die Autoflotte wird es dort geben. Foto: Elektro Winterer

Das Gewerbegebiet Hub in Dörlinbach nimmt Form an: Elektro Winterer eröffnet am Sonntag seinen neuen Standort, bei der Firma Zehnle soll es im September so weit sein. Beide Unternehmen benötigen durch ihr Wachstum neue Flächen.









Eine Lagerhalle mit ausreichend Platz, ein geräumiger Hof mit Parkplätzen, ein Großraumbüro für kürzere Kommunikationswege und ein Aufenthaltsraum mit Küche und Dartscheibe: Bereits seit Januar nutzen die gut 20 Mitarbeiter von Elektro Winterer die neuen Räumlichkeiten am südlichen Ortsausgang von Dörlinbach – und zeigen sich sehr glücklich über die Erweiterung. „Es ist endlich alles an einem Platz“, sagt Firmenchef Dominic Winterer im Gespräch mit unserer Redaktion. Am Sonntag, 6. April, feiert das Unternehmen die Eröffnung – und gleichzeitig 40. Geburtstag.