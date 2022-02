2 Schulleiterin Ingrid Siegl und Gewaltpräventionspädagoge Michael Minder wollen die Kinder für das heikle Thema sensibilisieren. Foto: Reimer

Fluorn-Winzeln - Michael Minder beobachtet einen besorgniserregenden Trend. "Die Gewalt an den Schulen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Auch an den Grundschulen", sagt der Gewaltpräventionspädagoge. Früher habe es Prügeleien fast nur in den weiterführenden Schulen gegeben. Das sei inzwischen nicht mehr der Fall.

Dieser Trend habe bereits vor Corona eingesetzt. "Und die Gewaltbereitschaft zieht sich dann durch die gesamte schulische Laufbahn", sagt er. Wer in der Grundschule durch sein Verhalten auffalle, werde dies auch an den weiterführenden Schulen tun.

Kurse in Kitas

Umso wichtiger sei es daher, die Kinder früh für das Thema zu sensibilisieren, erklärt er. Er selbst habe schon Präventionskurse in verschiedenen Schulen und sogar Kitas geleitet. Als Lehrer und Ausbilder im Bundesverband für Gewaltprävention und Selbstverteidigung ist er vorwiegend im Kreis Rottweil, Tuttlingen sowie dem Schwarzwald-Baar-Kreis unterwegs. Im Februar besucht er die Schüler der Heimbachschule in Fluorn-Winzeln.

Jede Klasse widmet sich jeweils einen Vormittag lang dem Thema Gewalt und Mobbing an der Schule. Die Schüler berichten von ihren eigenen Erfahrungen, und es wird darüber diskutiert, wie es zu Mobbing kommt. Insbesondere, wenn Betroffene selbst zu Wort kämen, habe das erfahrungsgemäß eine starke Wirkung auf die anderen Kinder. "Man merkt, dass das Thema einige Kinder dann schon beschäftigt", so Minder.

Langfristiges Konzept

Mobbing und Streit lasse sich nie ganz verhindern. Deswegen greift Minder auch die Frage auf, wie die Klasse sich nach so einem Vorfall verhalten soll. Mit einer Entschuldigung könne man Betroffenen bereits etwas den Rücken stärken. Doch vielen gehe das nur schwer über die Lippen.

In Selbstbehauptungsübungen wird den Kindern zudem gezeigt, wie sie durch richtige Körperhaltung einen stabilen Stand haben können, so dass sie beim Anrempeln nicht umfallen und zugleich Selbstbewusstsein ausstrahlen.

Das Thema Gewaltprävention war der Schulleitung ein Anliegen, das schon seit längerem in Angriff genommen werden sollte, sagt Schulleiterin Ingrid Siegl. Man war auf der Suche nach einem Projekt, das langfristig bei den Kindern Wirkung hinterlassen sollte. Die Vorsitzende des Fördervereins, Nadine Staiger, wurde bei Michael Minder fündig.

"Ein einzelner Projekttag reicht nicht aus. Gewaltprävention ist ein Thema, das man sich immer wieder vor Augen führen muss", sagt Minder. "Ich bin froh, dass die Schulleitung das auch so sieht." In den Klassen sollen daher jeden Montag die Vorfälle der vergangenen Woche zur Sprache gebracht und aufgearbeitet werden. In jeder Klasse werden Gruppen gebildet, deren Sprecher regelmäßig wechseln.

Wertschätzung erfahren

"So muss sich zwangsläufig jedes Kind mit dem Thema befassen", erklärt Minder. Auch Raufbolde, die es so gut wie in jeder Klasse gebe. Diese sollen dadurch ein stärkeres Bewusstsein für ihr eigenes Handeln entwickeln. Zugleich hätten sie aber auch die Möglichkeit, Wertschätzung zu erfahren, indem sie sich aktiv in die Gruppenarbeit einbringen würden, heißt es. Wertschätzung, die sie sich sonst durch ihre Raufereien erhoffen würden, so Minder.

Mit diesem Ansatz habe er bereits gute Erfahrungen gemacht. Es kam mehrmals vor, dass einstige Raufbolde sich mit ihren früheren Opfern anfreundeten und beispielsweise gemeinsam im Verein Fußball spielten. "Wenn so etwas gelingt, dann hat das Programm eine nachhaltige Wirkung hinterlassen", so Minder. Im April wird Minder die Klassen nochmal besuchen, um die Erfahrungen noch mal aufzuarbeiten.