Heimbachpokalturnier in Fluorn

1 Der SV Winzeln (blaue Trikots) besiegte im Endspiel die SGM Aichhalden/Rötenberg klar mit 4:0. Foto: Manfred Hagist

100 Jahre Vereinsgeschichte gehören gebührend gefeiert, so präsentierte sich der VfL Fluorn mit einem großen Zeltfest als Gastgeber des traditionellen Heimbachpokalturniers. Der SV Winzeln kassierte nicht ein Gegentor.









Link kopiert



Das Heimbachpokalturnier ist ein Sportevent, das seit weit über 60 Jahren ausgetragen wird und ein wahrer Zuschauermagnet ist, was sich auch an den über 250 Stadiongästen am Finaltag auf dem Schwommberg zeigte.