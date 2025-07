Das diesjährige Heimbachwanderpokalturnier, das mit der nun 68. Auflage das traditionsreichste Turnier der Umgebung ist, fand in diesem Jahr auf dem Sportgelände „Tuchbleiche“ des SV Winzeln statt.

Das Endspiel bestritten der SV Waldmössingen und der SV Winzeln, und am Ende hatte Waldmössingen die Nase vorn und konnte mit dem 18. Erfolg näher an Rekordgewinner Winzeln (23) heranrücken. Es folgen die SGM Aichhalden/Rötenberg (16) und der VfL Fluorn (9).

Lesen Sie auch

Nach den Vorrundenspielen lag Waldmössingen in Gruppe 1 vor der SpVgg Schiltach und der SGM Fluorn-Winzeln. Über den Sieg in Gruppe2 musste bei Punkt- und Torgleichheit erstmals in der Turniergeschichte das Los entscheiden. Hier lag dann der SV Winzeln vor der SGM Aichhalden/Rötenberg und dem SC Kaltbrunn.

SGM Aichhalden/Rötenberg scheitert im Halbfinale

Das erste Halbfinale konnte der SV Waldmössingen gegen die SGM Aichhalden/Rötenberg mit zwei Toren von Sebastian Wagner und Dennis Kimmich in der Schlussphase für sich entscheiden.

Unsere Empfehlung für Sie Testspiel Landesliga Die Jungen glänzen beim SV Zimmern Beim 3:1-Testspielsieg in Stockach wechselt SVZ-Trainer Marc Genter munter durch und freut sich über die gute Defensive.

Im zweiten Spiel um den Finaleinzug lag der SV Winzeln gegen die SpVgg Schiltach zweimal in Rückstand, doch Simon Gaus konnte jedesmal ausgleichen. Im Elfmeterschießen verwandelte Winzeln alle fünf Schüsse, und SVW-Torwart Lenni Haller konnte einen Ball aus der Ecke fischen.

SpVgg Schiltach trifft spät

Das Spiel um Platz drei entschied Schiltach durch ein spätes Tor mit 2:1 für sich. Im Finale bewahrte Waldmössingens Torwart Yannik Aichele mit zwei Reflexen sein Team vor einem Rückstand. Nach einer Notbremse gab es für die Waldmössinger allerdings einen Platzverweis.

Dramatisches Elfmeterschießen

Die Aktion wurde von Schiedsrichter Daniel Hezel zum Erstaunen von Winzeln außerhalb des Strafraums gelegt. Da in der regulären Spielzeit und auch in der Verlängerung keine Tore fielen, musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Dabei erzielte Waldmössingen vier Treffer, und Winzeln scheitere einmal an Aichele und einmal am Torpfosten.

Simon Gaus der Torschützenkönig

Bei der Siegerehrung überreichte Sportvorstand Rainer Hofgärtner an Waldmössingens Spielführer Dominik Klaus den begehrten Siegerpokal. Mit sieben Treffern wurde Simon Gaus vom SV Winzeln Torschützenkönig.